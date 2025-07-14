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以色列屯墾者毆死美籍巴勒斯坦青年 巴人盼華府調查

中央社／ 約旦河西岸14日綜合外電報導

以色列占領的約旦河西岸11日有兩名男子遭以國屯墾者殺害，其中一人為巴勒斯坦美國公民。他們的葬禮於昨天舉行，哀悼者湧入當地通往墓園的街道。

路透社報導，巴勒斯坦衛生當局與目擊者指出，21歲的穆薩萊特（Sayfollah Musallet）在11日晚間爆發的衝突中遭以色列屯墾者毆打致死，23歲的夏拉比（Hussein Al-Shalabi）則是胸口中彈身亡。

穆薩萊特數週前從美國佛羅里達州坦帕（Tampa）搭機，至約旦河西岸（West Bank）小鎮馬茲拉阿什沙爾基亞（Al-Mazr'a Ash-Sharqiya）探望母親。該鎮約有3000位居民，大部分人都有美國親戚，包括穆薩萊特在內許多人是美國公民。

穆薩萊特的父親從美國來到此地安葬兒子。他說道：「沒有人受到究責。我們要求美國政府有所作為…我不希望他白白死去。」

以色列人近年在約旦河西岸殺害美國公民的案例，還包括巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen AbuAkleh）、巴裔美籍少年拉比亞（Omar MohammadRabea）及土耳其裔美籍倡議人士埃吉（Aysenur EzgiEygi）。

美國國務院發言人11日曾表示，已知悉這起最新死亡事件，但「出於尊重受害者家屬與親友的隱私」，國務院不做進一步評論。

許多受害者家屬與當地社區居民談到，他們期望相關當局更有作為，包括由美國政府帶頭展開調查，查出誰應為此事負責。

美國國務院發言人昨天提到，調查相關問題應由以色列政府回應，並稱國務院「首要之務是保障美國公民在海外的安全」。

以色列軍方稍早表示，以方正在調查這起事件。以軍宣稱，巴勒斯坦人與屯墾者之所以爆發衝突，是因巴人先對以色列人投擲石塊，導致數人輕傷。

美國公民 巴勒斯坦 以色列

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