南韓準統一部長：北韓走私半導體生產手機

南韓統一部長被提名人鄭東泳今天表示，北韓目前有3家半導體工廠正在營運，利用走私半導體生產手機；他認為，人工智慧（AI）等科技領域會是兩韓合作的重要方向。

韓聯社報導，鄭東泳今天出席國會人士聽證會時做以上表示。工廠據推測位於平壤、平城及元山，都利用外部進口的半導體生產手機，應為走私進口。

鄭東泳表示，全世界正迎來AI革命，北韓大概也會為此感到焦慮，因此他認為，以AI為中心的科技合作未來將是兩韓合作的重要領域。

他分析，若北韓想在AI領域與南韓或其他國家合作，改善與美國關係將是關鍵，北韓領導人金正恩很有需要與美國總統川普進行雙邊會談。

鄭東泳也說，北韓金日成大學電腦工學系等教育單位正集中培養相關人才，「看起來有相當水準的實力」，並表示北韓正在努力開發「北韓版ChatGPT」。