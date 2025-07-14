泰柬邊界衝突延燒 柬埔寨明年起強制徵兵
柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天宣布，柬埔寨軍隊將自明年起實施平民徵兵制度，這項沉寂已久的強制徵兵制度，近期因與泰國的緊張關係升溫再次浮上檯面。
法新社報導，柬埔寨國會2006年立法要求所有18至30歲平民服兵役18個月，但該法律至今從未實行。
泰柬長期的領土紛爭5月升溫成跨境衝突，造成1名柬國士兵身亡，自此兩國關係一直緊張。
衝突發生於被稱為翡翠三角區（Emerald Triangle）的主權爭議地帶，該地鄰近泰國、柬埔寨與寮國，1名柬國士兵在衝突中與泰軍交火喪生。
本次衝突造成泰柬關係惡化，柬埔寨停止自泰國輸入燃料與天然氣，並關閉邊界關卡。
此事件也導致泰國國內政治危機，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因本次外交爭端中的行為被停職，等待接受道德調查。
泰國已對年輕且健壯的男性實施徵兵制，透過抽籤決定是否服役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言