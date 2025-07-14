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泰柬邊界衝突延燒 柬埔寨明年起強制徵兵

中央社／ 金邊14日綜合外電報導

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天宣布，柬埔寨軍隊將自明年起實施平民徵兵制度，這項沉寂已久的強制徵兵制度，近期因與泰國的緊張關係升溫再次浮上檯面。

法新社報導，柬埔寨國會2006年立法要求所有18至30歲平民服兵役18個月，但該法律至今從未實行。

泰柬長期的領土紛爭5月升溫成跨境衝突，造成1名柬國士兵身亡，自此兩國關係一直緊張。

衝突發生於被稱為翡翠三角區（Emerald Triangle）的主權爭議地帶，該地鄰近泰國、柬埔寨與寮國，1名柬國士兵在衝突中與泰軍交火喪生。

本次衝突造成泰柬關係惡化，柬埔寨停止自泰國輸入燃料與天然氣，並關閉邊界關卡。

此事件也導致泰國國內政治危機，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因本次外交爭端中的行為被停職，等待接受道德調查。

泰國已對年輕且健壯的男性實施徵兵制，透過抽籤決定是否服役。

衝突 泰國 柬埔寨

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