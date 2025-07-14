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日本上皇明仁住院 服用新藥治療心肌缺血

中央社／ 東京14日專電
日本明仁上皇。路透
日本明仁上皇。路透

日本宮內廳今天表示，上皇明仁下午住進位於東京都文京區的東京大學附屬醫院，為了治療他的心肌缺血問題，將開始服用新的口服藥物。明仁的心肌缺血雖然沒有症狀，但因為他有多種心臟疾病，且高齡91歲，因此需審慎應對。

朝日新聞報導，上皇明仁下午3時30分左右搭車抵達東大醫院，上皇后美智子陪同前往。

根據宮內廳，明仁在2022年被診斷出右心衰竭，今年5月住院檢查時，診斷出儘管沒有症狀、但一定程度以上的運動負荷就會使血液未充分流往心肌的「無症狀性心肌缺血」，之後一直限制水分攝取、避免過度運動，加上藥物治療。

然而，由於病情未見改善，因此決定再追加口服藥物，將在目前服用的改善血流藥物之外，新增可以減輕心臟負擔的藥物。由於這種新藥可能會引起心律不整等副作用，因此決定住院，在監測心電圖的情況下調整用藥劑量。

東京大學 日皇明仁 日本

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