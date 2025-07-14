菲律賓：大陸民兵船用降落傘錨 大面積珊瑚礁遭破壞

菲律賓政府今天指稱，一艘中國民兵船最近在中業島附近擱淺後一走了之，它所使用的「降落傘錨」破壞了大約465平方公尺的珊瑚礁，對菲律賓造成價值約新台幣573萬元的損失。

菲律賓政府「西菲律賓海國家工作小組」（NationalTask Force for the West Philippine Sea）今天發表聲明稱，舷號16868的中國民兵船於6月7日在希望礁1號（Pag-asa Cay 1）一帶擱淺，3小時後自行脫困，由1艘中國海警船和另2艘中國船艦護送離開。

聲明說，雖然這艘中國民兵船並不是直接擱淺於珊瑚礁上，但它所使用的「降落傘錨」（parachuteanchor），卻對周遭的珊瑚礁造成破壞。

專家指出，船舶被允許使用降落傘錨，但不應傷害海洋生態。

「西菲律賓海國家工作小組」指出，中國海上民兵、海警船在中業島海域的活動日益頻繁令人關切，危及天然環境和漁民的生計，菲律賓沿海社區居民的警覺性，對於保護海洋資源至關重要。

希望礁1號是希望礁礁群（Pag-asa Cays）的一部分，菲律賓政府將這片礁群編為1、2、3、4、5號，它們距中業島約2.5海里，退潮時露出，中國統稱為鐵線礁（Sandy Cay）。

中國、越南和台灣都主張擁有中業島主權，但中業島現由菲律賓實質控制，隸屬巴拉旺省（Palawan）管轄。巴拉旺省永續發展委員會（PCSD）、菲律賓海岸防衛隊（PCG）和學術界研究人員於6月17日潛水調查了珊瑚礁破壞情況。

在今天上午召開的記者上，巴拉旺省永續發展委員會海洋生物學家德拉克魯茲（Mark Dela Cruz）說，潛水人員在事發地點附近9公尺深的海床，發現被拋棄的降落傘錨，覆蓋面積308平方公尺。

德拉克魯茲說，這308平方公尺的珊瑚礁已視同完全被破壞，外加中國民兵船拖行降落傘錨時，沿途另157平方公尺範圍的珊瑚枝被折斷，損失上看1100萬披索（約新台幣573萬元）。

另一位海洋生物學家龔薩雷斯（BenjaminGonzales）則說明，被降落傘錨覆蓋的珊瑚礁，將因照射不到陽光而死亡，海洋生物也將因此失去棲息所。此外，若強大海流或颱風導致降落傘錨移動，還會有更多珊瑚礁受損。

菲律賓潛水人員曾嘗試移除降落傘錨，但因過於沉重而未能成功。