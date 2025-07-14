慶百歲騎單車1小時 馬來西亞前首相馬哈地因疲勞入院
馬來西亞前首相馬哈地今天參加其百歲壽辰慶祝活動後，因疲憊被送往醫院觀察，稍晚他已從吉隆坡的國家心臟中心出院返家。
路透社報導，曾領導大馬逾20年的馬哈地（Mahathir Mohamad）過去有心臟病史，也曾接受繞道手術。他近年多次住院，最近一次是去年10月，原因則是呼吸道感染。
據報導，馬哈地13日自行開車出席自己的百歲壽辰暨夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohd Ali）的99歲生日慶祝活動。
活動當天，馬哈地還騎自行車環繞湖畔1小時，隨後他表示感到疲勞，並被送往吉隆坡國家心臟中心（National Heart Institute）。留院觀察後他於同日下午4時45分獲准出院返家。
當地媒體報導，醫師出身的馬哈地卸任首相後擔任國會議員至2022年。
他於本月10日滿100歲，夫人西蒂哈斯瑪則於12日度過99歲生日。
馬哈地被譽為「馬來西亞現代化之父」。他自1981年至2003年擔任大馬首相長達22年，2018年又回鍋出任首相至2020年。
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