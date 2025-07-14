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馬克宏：歐洲自由遇二戰後最大威脅 軍費將翻倍

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
法國總統馬克宏。路透
法國總統馬克宏。路透

法國總統馬克宏今天表示，歐洲的自由面臨自二次大戰結束以來最嚴峻的威脅。他並宣布法國2027年將把國防支出提高為640億歐元，是2017年經費規模的兩倍以上。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在法國國慶日前夕對軍方發表演講時說：「我們正處於一個關鍵時刻。」他並譴責「帝國主義政策」、「吞併勢力」以及「強權即公理」觀念。

馬克宏說：「我們現在做的決定，對歐洲的和平而言，從未如此關鍵。」還說法國正面臨「捍衛自由、掌握自身命運」的重大挑戰。

他說：「人人都必須在他們的崗位上各司其職。我們仍然領先，但如我們保持相同步伐，明天就會被超越」。

政治新聞網Politico.eu報導，馬克宏宣布法國2027年將把國防支出提高為640億歐元，但未明確指出經費來源。

他在法國國防部庭院對著全為軍方高階將領的聽眾說：「想在這個世界暢行無阻，你得讓人畏懼；要讓人畏懼，就得有實力。」

馬克宏說：「我們原本是計劃2030年底前讓國防預算翻倍，但現在將提前至2027年完成。2027年有640億歐元供國防之用，是2017年的兩倍以上。這是一項嶄新、歷史性且合理的投入。」

總統在7月14日國慶日閱兵前向武裝部隊發表演說是法國一項傳統。馬克宏這番談話正好延續上月北約峰會基調，當時各盟國承諾，將在2035年前把核心國防支出提高至GDP的3.5%。北約的歐洲成員國一方面試圖嚇阻俄國的擴張，同時也在為美國可能縮減駐歐軍力做準備。

馬克宏今天表示，新增國防經費不會透過舉債籌措，而將靠「更多經濟活動與生產」來取得。他還說總理白胡（Francois Bayrou）將於7月15日公布2026年預算大綱時，說明相關細節。

馬克宏表示，儘管外界預期白胡會提出高達400億歐元的整體開支削減，但法國國防預算仍將在2026年增加35億歐元、2027年再增30億歐元。

法國政府也將在今秋提交新版的軍事規劃法案，目標包括：擴充無人機與彈藥庫存（特別是自殺無人機等滯空攻擊彈械）、強化防空能力及發展電子戰系統。

馬克宏 法國 國防支出

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