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法新社：南韓醫學生將復課 結束17個月杯葛行動

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
圖為去年南韓京畿道醫學協會的醫師，在示威活動中舉牌抗議政府增加醫學生人數的計畫。歐新社
圖為去年南韓京畿道醫學協會的醫師，在示威活動中舉牌抗議政府增加醫學生人數的計畫。歐新社

大韓醫師協會（Korean Medical Association）今天告訴法新社，數以千計的醫學生在進行長達17個月的杯葛行動之後即將重返校園，讓這場同時看到年輕住院醫師罷工的對峙局面，有部分得以告終。

韓國醫療體系去年初陷入混亂，引爆點是因為時任總統尹錫悅以「填補快速高齡化社會的醫師人力缺口」為由，大幅調高醫學院招生名額

這項政策引發強烈抗議，除了住院醫師自工作崗位出走，醫學生也罷課，這使得全國各地都出現手術取消、醫療服務中斷的現象。

擴招名額後來縮減，並在尹錫悅因短命戒嚴行動遭彈劾後，政府最後於2025年3月宣布凍結招生名額。

大韓醫師協會發言人今天告訴法新社說：「學生已同意返回校園。」發言人補充說，學生何時復課將由各醫學院自行決定。

大韓醫學生協會（Korean Medical Students'Association）在稍早的聲明中表示，醫學生是因認定持續杯葛行動「可能導致醫療體系的根本性崩潰」，所以做出這項決定。

復課的醫學生人數預期達約8300人，但尚未公布具體的時間表。

韓國國務總理金民錫樂見這項決定，昨天在社群媒體臉書（Facebook）發文稱其為「重大進展」，還說總統李在明正在積極商討解決方案。

然而，除了有醫學生發動杯葛，還有約1.2萬名住院醫師去年起罷工，且這1.2萬人有絕大多數至今仍拒絕返回工作崗位。

醫師 醫學院 尹錫悅 名額 南韓

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