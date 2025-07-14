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官員貪汙、自由派不滿 匈國奧班權力鬆動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
匈牙利總理奧班目前雖大權在握，但許多跡象顯示，他2026年選舉的政治優勢可能衰退。（Orbán Viktor FB）
匈牙利總理奧班目前雖大權在握，但許多跡象顯示，他2026年選舉的政治優勢可能衰退。（Orbán Viktor FB）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

掌權20幾年的匈牙利總理奧班，可能在明年選舉失去政權！外媒分析，匈牙利明年將舉行選舉，但近來因為官員醜聞頻傳，奧班對於LGBTQ+族群的打壓，讓其支持度逐漸下降。但反對黨仍面臨選制與團結問題。奧班長年掌權、偏右、疑歐且親俄的立場不只影響歐盟團結，也啟發美國、歐盟極右派甚多。

反對聲浪增加

根據《英國廣播公司》分析，奧班將匈牙利打造成「不自由民主」，且美國總統川普、副總統范斯、喬治亞總理科巴希澤等人對他的盛讚有加。但面臨2026年大選，這個過往保守的天主教國家卻出現大規模支持LGBTQ+族群的遊行，且人數逐漸增加，讓各界認為2026年奧班的優勢可能會縮小。

此外，近日匈牙利法院打算特赦疑似有涉入兒童性剝削的犯罪，這導致匈牙利總統卡塔琳在全國電視演說宣布辭職，司法部長瓦爾加也跟著請辭；奧班的盟友馬吉亞爾近日還上節目，批評政府內部充斥貪污與裙帶關係。馬吉亞爾成立的新政黨TISZA如今雖未在匈牙利國會有席次，但目前民調領先奧班所屬的青民盟。

選制對執政黨有利

但匈牙利的選舉制度關係，讓奧班即使上次只有拿到45%的選票，但掌握了67%的席次（199席裡面約有135席），而且目前反對派的席次相當分散，加上匈牙利憲法與最高法庭的法官是親近奧班的盟友。反對派近來聲勢雖然有上漲，但要完全撼動奧班可能還是頗有難度。

土耳其通訊社》提到，奧班長期以來親俄、疑歐，在國內保守、親右，近年來對國內反對聲音的壓迫增加，因此被很多西方國家批評民主倒退。

他近來還指控歐盟執委會主席馮德萊恩下台，在之前制裁俄羅斯石油、瑞典與芬蘭加入北約上也有不少異議，他的作為也影響很多歐洲、美洲等極右派國家。

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歐盟 匈牙利

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