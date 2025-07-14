保護巴拿馬運河 美軍與巴警聯合演習

在中國對巴拿馬運河的影響力加深而引發局勢緊張的情況下，美國軍方與巴拿馬警方聯手展開一系列新演習，目的在保護這條重要的貿易航道。

法新社報導，3架美國陸軍直升機今天抵達巴拿馬，降落在前身是美軍霍華德空軍基地（US Howardbase）的巴拿馬太平洋國際機場（Panama-PacificAirport），包括2架黑鷹（Black Hawk）UH-60型直升機和1架CH47支努克式（Chinook）直升機，為此次演習拉開序幕。

巴拿馬國家航空海軍服務局（SENAN）副局長帕拉修斯（Michael Palacios）表示，這些演習將讓巴拿馬的部隊及區域內的國家做好準備，以因應對運河安全和防禦的任何威脅。

根據一項雙邊協議，美國士兵一個月前已在巴拿馬進行類似演習；此協議允許華府使用巴拿馬的空軍和海軍基地進行訓練，而無需建立自己的基地。

這項協議在巴拿馬引發示威抗議，也是在美國總統川普揚言要收回運河的壓力下達成。

巴拿馬運河乘載美國約40%的貨櫃運輸量與世界5%的貿易量。川普曾多次指出，中國對這條運河的影響力過大。