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傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

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傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
隨著印度航空當局公布事故初步報告，調查焦點也轉向人為因素。機長薩柏瓦爾（左）與副機師昆德（右）當時的行為表現引發關注。圖/取自@immortalsoulin在X的照片
隨著印度航空當局公布事故初步報告，調查焦點也轉向人為因素。機長薩柏瓦爾（左）與副機師昆德（右）當時的行為表現引發關注。圖/取自@immortalsoulin在X的照片

根據印度航空260死空難初步調查報告，由於發動機的燃油流量開關被關閉，導致起飛後明顯失去推力，目前調查已轉向人為因素。每日郵報報導，有多人爆料，其中一名機師疑似患有憂鬱症及心理健康問題，機師當時的行為表現已成為全案焦點。

印航波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入阿默達巴德市住宅區，造成機上乘客與機組人員多達241人罹難，連同地面人員總計260人死亡，這是全球十年來最嚴重空難。

根據印度航空事故調查局（AAIB）12日公布的初步調查報告，失事關鍵原因應是兩具引擎的燃油開關起飛後突然被關閉導致。該報告描述墜機前的最後座艙通話，客機兩位機師中有一人問另一人為何關掉燃油開關，「另一名機師則說他沒有關閉開關」。不久後機師便發出MAYDAY求救訊號。

每日郵報引述印度資深飛安專家蘭加納森（Mohan Ranganathan）透露，「多名印航機師據稱證實」，失事客機機長薩柏瓦爾（Sumeet Sabharwal）曾罹患心理健康問題。薩柏瓦爾是一名經驗豐富的機師，飛行時數達到8200小時。

蘭加納森告訴每日郵報，「薩柏瓦爾在過去三到四年內曾數次停飛。他曾因此請病假。」

報導指出，薩柏瓦爾也曾在母親過世後請喪假，但蘭加納森認為，薩柏瓦爾已獲得印航「健康狀況認可」才能執飛。

一名前同事則形容，薩柏瓦爾「非常紳士」，而且據這名前同事，薩柏瓦爾「其實打算在未來一兩年內提前退休，照顧已高齡90歲的父親」。

而副機師昆德（Clive Kunder）年僅28歲，飛行時數已有超過3400小時。

另外，每日電訊報報導，儘管印航拒絕評論，其所屬的塔塔集團（Tata Group）一名官員否認薩柏瓦爾請過病假，而且初步報告也未發現明確的關鍵證據。這名官員補充，兩位機師在過去兩年內都通過一級體檢，該體檢包括心理與生理能力評估。

報告指出，當時由副機師操控飛機、機長監控。起飛後燃油開關即被關閉，起落架也未收回。幾秒後開關又被切回「運作」位置，發動機開始重新點火，其中一具尚未恢復動力，另一具則仍在點火過程中。墜機現場發現燃油開關停留在「運作」狀態。

報告也說明，兩名飛行員事前休息充足、酒測合格，具飛行資格；飛機未載危險品、重量合規，燃油檢驗合格，航道無明顯鳥類活動。

飛安專家蘭加納森暗示此次可能為蓄意操作。他指出，燃油開關設有保護裝置，須人工拉起才能切換，不可能誤觸。他認為，兩開關起飛後即關閉，除人為外無其他合理解釋，並直言這可能是「機師蓄意導致的墜機事件」。

機師 墜機 印度

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