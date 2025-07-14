馬克宏警告歐洲自由受威脅 促增加法國國防預算

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲大幅增加法國國防開支，稱歐洲的自由正面臨二次世界大戰結束以來更大的威脅。

法新社報導，馬克宏在法國國慶日前夕對軍隊發表談話時表示：「我們正處於一個關鍵時刻」。他譴責「帝國主義政策」、「吞併勢力」以及「強權即公理」的觀念，這些全部指向俄羅斯。

馬克宏表示，法國的國防預算應在2026年增加35億歐元（約新台幣1213億元），2027年再進一步提高30億歐元。

法國軍事和安全官員一直在警告，全球威脅正帶給法國壓力。

法國軍隊參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard）11日表示，俄羅斯對歐洲構成「持久」威脅，且「歐洲國家在未來世界的排名」將取決於2022年遭俄國入侵的烏克蘭。

勃克哈德同時還警告，美國對歐洲所做承諾減弱，以及網路威脅、不實訊息宣傳和恐怖攻擊風險，將帶來嚴重後果。