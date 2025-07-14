快訊

川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 砲轟普亭「白天客氣、晚上空襲」

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

馬克宏警告歐洲自由受威脅 促增加法國國防預算

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導
法國總統馬克宏。(路透)
法國總統馬克宏。(路透)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲大幅增加法國國防開支，稱歐洲的自由正面臨二次世界大戰結束以來更大的威脅。

法新社報導，馬克宏在法國國慶日前夕對軍隊發表談話時表示：「我們正處於一個關鍵時刻」。他譴責「帝國主義政策」、「吞併勢力」以及「強權即公理」的觀念，這些全部指向俄羅斯。

馬克宏表示，法國的國防預算應在2026年增加35億歐元（約新台幣1213億元），2027年再進一步提高30億歐元。

法國軍事和安全官員一直在警告，全球威脅正帶給法國壓力。

法國軍隊參謀總長勃克哈德（Thierry Burkhard）11日表示，俄羅斯對歐洲構成「持久」威脅，且「歐洲國家在未來世界的排名」將取決於2022年遭俄國入侵的烏克蘭。

勃克哈德同時還警告，美國對歐洲所做承諾減弱，以及網路威脅、不實訊息宣傳和恐怖攻擊風險，將帶來嚴重後果。

馬克宏 法國 國防預算

延伸閱讀

憂雙重依賴美中 馬克宏籲歐加強合作 正視「慢速死亡」

馬克宏批評貿易戰 籲歐洲同時排除對美中過度依賴

馬克宏又遭妻子無視？伸手欲扶她下機 懸空7秒後默默收回

歐盟領袖盼盡快達成美歐貿易協議 馬克宏：希望雙邊關稅是10%對10%

相關新聞

馬克宏警告歐洲自由受威脅 促增加法國國防預算

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲大幅增加法國國防開支，稱歐洲的自由正面臨二次世界大戰結束以來更大...

奈及利亞前總統布哈里倫敦病逝 享壽82歲

奈及利亞前總統布哈里（Muhammadu Buhari）今天與世長辭，享壽82歲。布哈里曾先後以軍政府強人與民選民主領袖...

美傳施壓日澳 表態保衛台灣

知情人士透露，美國國防部正在施壓日本與澳洲，要求說明若美國為了台灣，與中國大陸開戰，日澳可能扮演的角色，包括具體的作戰規...

尹錫悅沒放風？南韓法務部駁斥

南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，尹錫悅時隔四個月再次被關進首爾看守所。韓聯社報導，尹錫悅的辯護律師金桂...

不滿意印航空難初步報告 罹難者家屬籲：更透明誠實調查

印度航空一架飛往倫敦的波音787型客機6月12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德住宅區，機上242人僅1人生還，地面另有19...

印太軍事、政治緊張升溫 美軍數架B-52轟炸機飛抵關島部署

印太地區的軍事和政治緊張局勢日益升溫之際，美國已部署數架B-52H同溫層堡壘轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（BTF）行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。