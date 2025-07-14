已掌權43年 92歲喀麥隆總統宣布角逐第8任
現年92歲的喀麥隆總統畢亞今天宣布，他將在10月舉行的大選中尋求第8個總統任期，延續43年掌權。
法新社報導，畢亞（Paul Biya）以法文和英文在社群平台X上作出這項宣布。
他寫道：「我是2025年10月12日總統大選的候選人。請放心，我為你們服務的決心與我們面臨的嚴峻挑戰不相上下。」
「沒有我們不能夠共同對付的挑戰。未來仍有無限可能。」
「人民民主行動黨」（Cameroon People's Democratic Movement）領袖畢亞是該黨事實上的候選人。
數名長期支持畢亞的人士看起來似乎與他疏遠，近幾週已有兩人脫離他的陣營。
不過反對陣營高度分裂，難以團結一致支持一位候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言