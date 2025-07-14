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尹錫悅沒放風？南韓法務部駁斥

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，尹錫悅時隔四個月再次被關進首爾看守所。韓聯社報導，尹錫悅的辯護律師金桂利在社群媒體臉書發文表示，首爾看守所不給尹錫悅戶外運動的時間，構成侵犯人權。南韓法務部十三日發布說明資料，反駁金桂利說法不實，並說在押人員每天戶外運動時間有一小時。

法務部表示，教育改造相關法律規定顯示，看守所對尹錫悅給予的待遇與其他在押人員相同，但為避免尹錫悅與其他人進行不必要接觸，看守所方面在個別問題上對他進行特殊管理。

法務部指出，在押人員每天可進行戶外體育活動一小時，尹錫悅戶外活動的時間和次數與其他人相同。但看守所方面安排尹錫悅單獨進行戶外鍛鍊，避免他與其他人接觸。

尹錫悅 南韓

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