美國防次長柯伯吉籲聚焦中國 點出難三線作戰現實

美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉一直希望促成美軍將資源重新聚焦於反制中國，有專家認為，他點出美國目前無法同時應付三線作戰的現實。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，45歲的柯伯吉（Elbridge Colby）今年6月初寫了備忘錄給美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），概述烏克蘭請求美國供應武器，恐會進一步耗盡五角大廈已陷入短缺的庫存。

這份備忘錄未提出建議，一位國防官員形容它是評估交付武器會如何影響美國庫存的工具。但一些政府官員及國會議員表示，備忘錄在五角大廈暫停向基輔供應武器的決策中發揮了作用，不過美國總統川普（Donald Trump）之後又推翻這項決策。

柯伯吉的支持者認為，此事說明他努力兌現美國多年來想加強其在西太平洋軍事地位的承諾。但這也凸顯美國政府面臨的相反壓力，川普政府執政頭幾個月，已對中東地區的伊朗和葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動重大軍事行動，同時持續向烏克蘭交付武器。

赫格塞斯的前顧問卡德威（Dan Caldwell）談到，柯伯吉「一直深思，在資源有限的時代，美國如何以最佳方式防禦自身…許多決策者拒絕接受這項現實」。

柯伯吉昨天於社群媒體發文寫道，他會繼續敦促盟邦，要求它們增加自身軍費，即使部分盟邦「可能不歡迎坦誠討論」。

根據知情人士說法，部分坦誠討論包含施壓日本及澳洲表態，如果中國攻擊台灣，它們準備採取什麼軍事措施。

柯伯吉這麼做讓亞太地區一些官員感到驚訝，因為美國長期採取「戰略模糊」政策，避免言明華府會在中國軍隊入侵台灣時可能採取什麼行動。

主張加強力道對付中國的柯伯吉，支持限縮美國在亞洲以外地區的義務，以便釋出更多資源反制北京。

前美國國務院高階官員密契爾（Wess Mitchell）表示，柯伯吉之所以專注於做出艱難決策以嚇阻中國，是因為擔憂美國負擔過重。

密契爾說，柯伯吉「確切指出真正問題，並說『讓我們優先應對主要威脅，就算這代表我們必須接受在其他地區做出取捨』。人們或許不同意他的做法，但這源於合理擔憂，即是我們目前沒有足夠資源來因應三線作戰」。