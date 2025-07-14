美傳施壓日澳 表態保衛台灣

知情人士透露，美國國防部正在施壓日本與澳洲，要求說明若美國為了台灣，與中國大陸開戰，日澳可能扮演的角色，包括具體的作戰規畫與演習，引發日澳感到意外與不滿，因為就連美國都沒對台灣開出這類空白支票般的保障。

英國金融時報（FT）報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近幾個月在與日本及澳洲國防官員會晤，再次推動美國的印太盟友要強化嚇阻力，為潛在的台海戰爭預作準備。

這些會談除了包括希望盟友提高國防支出，也針對台海戰爭相關事宜提出新要求，一名知情人士說，包括「能直接適用於台灣緊急狀態具體作戰規畫與演習」，但「這項要求令東京和坎培拉意外，因為美方自身都並未向台灣提出如空白支票般的保障」。

目前這項施壓主要針對日本與澳洲的國防官員，而非更高層級。日本防衛省表示，對於「台灣緊急事態」這種假設性問題「難以作答」，並強調任何因應措施「都將依據憲法、國際法以及國內法令與規定，逐案具體實施」。澳洲表示，不會預先承諾會在任何衝突出兵。

美國國防官員則表示，與盟友討論的模擬主題是要「以平衡且公平的方式，更密集強化並加速嚇阻力」，「我們並未尋求戰爭，也未尋求宰制中國，我們是在確保美國與彭邦擁有承擔外交與保證和平的軍事實力」。柯伯吉也說，國防部正貫徹川普議程。

美國企業研究所亞洲專家庫伯指出：「若連情境背景與美方自身的回應都不明確，實在很難讓盟友說出他們會在台海衝突中做什麼。川普尚未承諾防衛台灣，因此要其他國家給出明確承諾，不切實際。」