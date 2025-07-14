快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

美傳施壓日澳 表態保衛台灣

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

知情人士透露，美國國防部正在施壓日本與澳洲，要求說明若美國為了台灣，與中國大陸開戰，日澳可能扮演的角色，包括具體的作戰規畫與演習，引發日澳感到意外與不滿，因為就連美國都沒對台灣開出這類空白支票般的保障。

英國金融時報（FT）報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近幾個月在與日本及澳洲國防官員會晤，再次推動美國的印太盟友要強化嚇阻力，為潛在的台海戰爭預作準備。

這些會談除了包括希望盟友提高國防支出，也針對台海戰爭相關事宜提出新要求，一名知情人士說，包括「能直接適用於台灣緊急狀態具體作戰規畫與演習」，但「這項要求令東京和坎培拉意外，因為美方自身都並未向台灣提出如空白支票般的保障」。

目前這項施壓主要針對日本與澳洲的國防官員，而非更高層級。日本防衛省表示，對於「台灣緊急事態」這種假設性問題「難以作答」，並強調任何因應措施「都將依據憲法、國際法以及國內法令與規定，逐案具體實施」。澳洲表示，不會預先承諾會在任何衝突出兵。

美國國防官員則表示，與盟友討論的模擬主題是要「以平衡且公平的方式，更密集強化並加速嚇阻力」，「我們並未尋求戰爭，也未尋求宰制中國，我們是在確保美國與彭邦擁有承擔外交與保證和平的軍事實力」。柯伯吉也說，國防部正貫徹川普議程。

美國企業研究所亞洲專家庫伯指出：「若連情境背景與美方自身的回應都不明確，實在很難讓盟友說出他們會在台海衝突中做什麼。川普尚未承諾防衛台灣，因此要其他國家給出明確承諾，不切實際。」

美國國防 日本 國防部

延伸閱讀

印太軍事、政治緊張升溫 美軍數架B-52轟炸機飛抵關島部署

再度延後報復鋼鋁關稅 歐盟力拚8月1日前與美國達成貿易協議

美國幼童誤吞陸製電池…竟以驚人天價和解 陸網酸：國籍很重要

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

相關新聞

不滿意印航空難初步報告 罹難者家屬籲：更透明誠實調查

印度航空一架飛往倫敦的波音787型客機6月12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德住宅區，機上242人僅1人生還，地面另有19...

印太軍事、政治緊張升溫 美軍數架B-52轟炸機飛抵關島部署

印太地區的軍事和政治緊張局勢日益升溫之際，美國已部署數架B-52H同溫層堡壘轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（BTF）行動...

美傳施壓日澳 表態保衛台灣

知情人士透露，美國國防部正在施壓日本與澳洲，要求說明若美國為了台灣，與中國大陸開戰，日澳可能扮演的角色，包括具體的作戰規...

尹錫悅沒放風？南韓法務部駁斥

南韓首爾中央地院十日凌晨對前總統尹錫悅簽發逮捕令，尹錫悅時隔四個月再次被關進首爾看守所。韓聯社報導，尹錫悅的辯護律師金桂...

牙籤剔骨手指斷2根…遭CNN點名不當對待遠洋漁業移工 漁業署聲明回覆

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣被譽為亞洲自由及人權的燈塔，民主蓬勃發展且社會相對平等，卻不乏外籍漁工回報受虐和傷...

印度外長將訪陸 陸駐印度使館：達賴喇嘛轉世對中印關係是棘手問題

印度外長準備展開2020年中印邊境爆發衝突以來首次訪中行程之際，中國駐印度大使館今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛的轉世制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。