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不滿意印航空難初步報告 罹難者家屬籲：更透明誠實調查

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
人們12日在印度孟買聖彼得教堂為上月於印航空難罹難的機組人員祈禱。歐新社
人們12日在印度孟買聖彼得教堂為上月於印航空難罹難的機組人員祈禱。歐新社

印度航空一架飛往倫敦的波音787型客機6月12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德住宅區，機上242人僅1人生還，地面另有19人喪生，總計260人死亡。英國衛報報導，印航12日公布空難初步報告，指出2個引擎的燃油開關相繼切斷，加深空難原因的神秘性。印航空難罹難者家屬也對初步報告表示不滿意，呼籲進行更透明且誠實的調查。

住在阿默達巴德的巴喜（Ishan Baxi）是空難罹難者迪爾（Dhir Baxi）和希爾（Heer Baxi）姊妹的表親，他表示，他對於初步報告並不滿意。迪爾和希爾從英國倫敦回印度給祖母驚喜，並為她慶生後，原定搭機返回倫敦，不料卻搭上失事班機，因而喪命。

巴喜說：「我們仍希望進行更透明且誠實的調查，不去迴避可能存在的機械缺陷和操作程序失誤，以避免未來潛在事故發生。我只希望最終報告能完全澄清究竟哪裡發生失誤，誰要為此負責。這不該藏在模糊的術語背後。最重要的是，報告應該推動真正的改變，如此就不會再發生這種事。」

納納巴瓦（Akeel Nanabawa）、其妻子漢娜．沃拉吉（Hannaa Vorajee）及四歲女兒莎拉（Sara Nanabawa）也是印航空難的罹難者。他們的親屬透過聲明說，這份初步報告「是個起步」，而罹難者家屬仍在「努力消化失去親人的沉重打擊」。他們說：「展望未來，我們要求誠實、透明以及對揭露所有真相堅定不移的承諾。」

提供部分受印航空難影響的家庭諮詢服務的律師表示，這些發現令人深感擔憂。英國歐文．米切爾律師事務所（Irwin Mitchell）航空律師達納斯（Demetrius Danas）表示：「我們持續與受印航空難影響的家屬對話並提供建議。我們可以理解，他們只希望能得到答案。」

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