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印太軍事、政治緊張升溫 美軍數架B-52轟炸機飛抵關島部署

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
印太地區的軍事和政治緊張局勢日益升溫之際，美國已部署數架B-52H同溫層堡壘轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（BTF）行動的一環。圖為美國空軍B-52同溫層堡壘轟炸機。歐新社資料照
印太地區的軍事和政治緊張局勢日益升溫之際，美國已部署數架B-52H同溫層堡壘轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（BTF）行動的一環。圖為美國空軍B-52同溫層堡壘轟炸機。歐新社資料照

印太地區的軍事和政治緊張局勢日益升溫之際，美國已部署數架B-52H同溫層堡壘轟炸機至關島，作為轟炸機特遣隊（BTF）行動的一環。

伊朗國營英語電視台「新聞電視台」（Press TV）報導，據美國空軍更新資訊，北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第23遠征轟炸中隊（23rd Expeditionary Bomb Squadron）數架軍機已於8日抵達關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

美國空軍指出，此次部署目標是加強美國對區域盟邦的承諾，與夥伴國家的軍隊進行整合，並提升應對可能衝突的靈活性，其中包括可能在南海及台海爆發的衝突。

這項決定被廣泛解讀為，直接挑戰中國日益增長的區域影響力。

美國決定派遣B-52轟炸機到關島前，已經跟盟邦在南海及周邊水域進行了一系列軍演

美國海軍上個月連同澳洲部隊及日本自衛隊執行聯合軍演，旨在增進與盟邦的軍事合作。

中國認為美國的行動極為挑釁，尤其是在兩國為了台灣以及南沙群島（Spratly Island）、西沙群島（Paracel Islands）等爭議海域陷入長期爭端的情況下。

中國已經對近日局勢發展加強軍事活動，包括派出軍艦、軍機繞行台灣周邊。

關島 軍演 自衛隊 美國 空軍 南海

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