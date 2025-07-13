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牙籤剔骨手指斷2根…遭CNN點名不當對待遠洋漁業移工 漁業署聲明回覆

中央社／ 台北13日綜合外電報導
CNN報導，台灣被譽為亞洲自由及人權的燈塔，圖為台灣基隆港，攝於2018年7月。路透
CNN報導，台灣被譽為亞洲自由及人權的燈塔，圖為台灣基隆港，攝於2018年7月。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣被譽為亞洲自由及人權的燈塔，民主蓬勃發展且社會相對平等，卻不乏外籍漁工回報受虐和傷亡的情事，台灣對待移工之道日益受到國際檢視。

印尼籍漁工唐柯塔（Silwanus Tangkotta）的遭遇就是一例。現年38歲的他為了賺錢養家，2019年開始在台灣漁船上工作，但實際情況不如他原本的預期。

據CNN報導，唐柯塔一次得待在太平洋長達4個月，每天工作18小時，且中間只有短暫休息。他工作的中型漁船可載23名船員，實際上只載16人，但食物不夠，常常很快就吃完了。

去年唐柯塔在台灣漁船上作業時，一陣大浪導致他的右手遭金屬門擊中，壓碎他的中指及無名指，但船長稱漁獲量還不夠不能回港，唐柯塔忍痛1個多月，為避免感染，他只能用膠帶纏繞傷口，並用牙籤剔掉骨頭。

他向CNN表示：「我盡自己所能…拿指甲剪和牙籤把突出來的骨頭弄掉。我想如果不把骨頭弄出來，就會繼續感染下去，也會磨破我的手指。」

環境極度孤立是更大的問題，這艘漁船沒有網路，漁工無法聯繫家人或求助外界。

唐柯塔受傷當下，漁船位於索羅門群島附近，但他無法及時求援。幾週過後，他換到另一艘漁船上，那艘船也是繼續捕魚而非回港。唐柯塔說道：「我覺得很無助，而且痛到難以入睡。」

再一個月後，他終於在台灣就醫，手指已經斷了兩根，公司卻立刻以工作期滿為由終止聘僱，因此唐柯塔拿不到補償。

針對這起案件，台灣漁業署表示，曾收到事發漁船回報唐柯塔的狀況，並通報給岸上的醫師，醫師評估沒有立即性的危險，船長則按照醫師建議持續照顧唐柯塔。

CNN報導提到，唐科塔的遭遇絕非孤例，當過漁工的印尼人艾德瑞安（Adrian Dogdodo Basar）2023年曾目睹好友死在台灣漁船上。

當時漁船正在太平洋作業，艾德瑞安的好友雙腿腫脹且腹痛，但船長以成本太高為由拒絕返港，只給他過期藥物，幾個月後這位友人就死了。

艾德瑞安指出，「我們要求他（船長）開到最近的港口，把遺體送回家，但船長拒絕我們，我開始抗議後，就沒食物吃了」，還被威脅扣薪。

就像其他外籍漁工，艾德瑞安付了超過2000美元（約新台幣5萬8000元）的仲介費才取得這份工作。同事們害怕丟掉工作欠債，都不敢作聲。

CNN報導寫道，台灣營運的遠洋漁業船隊為全球規模第2大，供應鮪魚、魷魚及其他海鮮給美國和歐洲等全球各地區的超市。但美國勞工部從2020年起將台灣遠洋漁獲列入「童工或強迫勞動生產貨品清單」，並點出欺詐式招聘、剋扣工資、肢體暴力、工時極長等問題。

台灣漁業署在發給CNN的聲明中表示，美國勞工部報告是以非政府組織（NGO）提供的「未查證」消息作為基礎，台灣是「少數」已經「就漁業及人權實施具體行動計畫」的司法管轄區之一。聲明形容外籍漁工是台灣漁業的「重要夥伴」。

台灣勞動部指出，正與漁業署合作，以「實際維護遠洋外籍漁工的權利，並協助加強相關保護措施」。

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