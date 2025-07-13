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印度外長將訪陸 陸駐印度使館：達賴喇嘛轉世對中印關係是棘手問題

中央社／ 新德里13日綜合外電報導
印度外長準備展開2020年中印邊境爆發衝突以來首次訪中行程之際，中國駐印度大使館今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛的轉世制度對兩國關係而言是棘手問題。路透
印度外長準備展開2020年中印邊境爆發衝突以來首次訪中行程之際，中國駐印度大使館今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛的轉世制度對兩國關係而言是棘手問題。路透

印度外長準備展開2020年中印邊境爆發衝突以來首次訪中行程之際，中國駐印度大使館今天表示，西藏精神領袖達賴喇嘛的轉世制度對兩國關係而言是棘手問題。

路透社報導，達賴喇嘛本月稍早慶祝90歲大壽時，有印度政府高階官員出席。在此之前，達賴喇嘛表示中國無權干涉轉世事務，此舉再次激怒北京。

中國駐印度大使館女發言人在社群媒體X發文說，印度戰略和學術界部分人士對達賴喇嘛轉世制度發表了「不當言論」。她並未指名道姓，但數日前，印度戰略事務分析師和1名部長力挺達賴喇嘛涉及轉世的言論。

這名發言人指出：「身為外交事務專業人士，他們應該充分體認到有關西藏問題的敏感性。達賴喇嘛的轉世與繼任問題，基本上屬於中國內部事務。」

她並強調：「西藏相關議題是中印關係的棘手問題，也已成為印度的負擔。打『西藏牌』最後無疑是搬石頭砸自己的腳。」

印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）預計15日出席在天津舉行的上海合作組織（SCO）會議，並於會議場邊進行雙邊會面。

這將是中印2020年爆發邊境衝突以來，兩國層級最高的其中一次訪問。這場衝突造成至少20名印度軍人和4名中國軍人喪命，致使兩國關係惡化。

關係 達賴喇嘛 西藏 衝突 印度

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