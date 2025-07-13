美國要求表明台海戰爭角色 澳洲總理：不希望台海現狀發生任何改變

澳洲和日本據報被美國政府要求表態在台海戰爭中的角色，以及增加國防開支，以應對大陸對台灣的威脅日益加劇的擔憂。對此，正在大陸進行訪問的澳洲總理艾班尼斯13日在上海回應，澳洲不支持對台灣採取任何單方面行動，也不希望（台海）現狀發生任何改變。

艾班尼斯於12日至18日對大陸進行正式訪問，這是他以總理身分第二次訪問大陸，也是他五月連任後的首訪。他率領龐大商界代表團同行，訪問聚焦增進雙邊經濟合作關係。他上一次訪陸是在2023年11月。

英國金融時報12日報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（ElbridgeColby）最近在與日、澳兩國國防官員會談時，要求日澳表態，如果美國和大陸因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。柯伯吉隨後在個人社群平台表示，美國總統川普專注於恢復美國的實力，包括敦促盟友加大國防開支和其他集體防禦相關的努力，「我們的一些盟友可能並不歡迎坦誠的對話」。

對此，根據澳洲廣播公司（ABC）報導，艾班尼斯13日在上海訪問期間受訪時回應，澳洲不支持對台灣採取「任何單方面行動」，並指其在國防和援助方面的支出是為了促進地區的和平與安全。他表示，「我們的立場很明確，且始終如一，我們不希望（台海）現狀發生任何改變。」報導形容，艾班尼斯迴避了有關台灣和美國國防需求的問題。

報導引述一位美國政府消息人士指，美國在是否協防台灣上採取「戰略模糊」政策，目前正與像澳洲等盟友展開「更廣泛的對話」。他們還稱，美方官員建議澳洲應就一旦美國陷入戰爭，如何部署透過AUKUS協議獲得的維吉尼亞級核潛艦，向川普政府作出明確保證，但澳方已拒絕了美方官員的提議。

當被問到，在美國本身採取戰略模糊立場的情況下，是否有資格要求澳洲就台海戰爭作出明確回應承諾時，報導指，艾班尼斯並未正面作答，而是表示「這個問題本身就是答案」。

艾班尼斯13日與上海市委書記陳吉寧會面時表示，澳洲政府非常重視與大陸的關係，希望以冷靜而穩定的方式處理澳中互動，並指此訪將聚焦增進包含貿易、氣候變遷、鋼鐵脫碳、旅遊業等領域的雙邊經濟合作關係。陳吉寧說，大陸與澳洲是彼此的重要夥伴，同時也是亞太地區的重要力量，更是在世界多極化進程中的關鍵角色。

與陳吉寧會晤後，艾班尼斯於X平台發文表示，澳中關係對澳洲的經濟與安全至關重要。他也在另一支影片提到，他帶了資源產業、觀光業和教育等領域的商界代表團同行，以提升澳洲的經濟利益。

結束在上海與企業界人士交流後，艾班尼斯將前往北京，15日與大陸國務院總理李強舉行澳中總理年度會晤，並將會見大陸國家主席習近平、大陸全國人大常委會委員長趙樂際。14日則安排出席中澳工商領導人圓桌會議。他此行還將到訪大陸西部城市四川成都。