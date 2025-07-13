持續「軍援」俄羅斯！南韓研判北韓援俄砲彈 數量已超過1200萬枚

在烏克蘭戰場前線，不只官兵隨時會送命，連野戰伙房的廚師都是用生命在做飯。烏克蘭第3獨立突擊旅第1營官兵很有口福，他們的伙房有個名廚冒死幫他們準備伙食。 紐約時報報導，31歲的布雷烏斯曾是基輔知名餐廳Veranda的主廚，還曾登上烏克蘭版《廚神當道》（MasterChef），以羅宋湯技驚四座。2022年戰爭爆發第五天，他毅然從軍，代號就叫「廚師」（Culinarian）。

2025-07-13 10:30