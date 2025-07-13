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持續「軍援」俄羅斯！南韓研判北韓援俄砲彈 數量已超過1200萬枚
韓聯社報導，南韓軍方13日消息顯示，北韓持續供應俄羅斯砲彈，若以152公厘口徑的砲彈計算，供貨量約達1200萬枚。
南韓國防部國防情報本部當天提交國會的資料中推測，南韓近年送往俄國的砲彈貨櫃總計有超過2萬8000個，估計砲彈數量約達1200萬枚。
國防情報本部表示，北韓持續援助俄國武器，軍方將繼續和相關機構及友邦密切合作，關注北韓供應俄國武器。
韓聯社指出，北韓在俄國2022年2月侵烏後，提供俄國砲彈、飛彈和榴彈砲等武器，甚至派軍馳援。烏軍曾估算，北韓派遣超過1萬4000名官兵援俄。北韓也在今年4月首度證實派兵一事。
烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）11日接受彭博社採訪時則說，北韓武器儲備量可觀，且持續全天候生產。烏方研判，俄軍在戰場上使用的彈藥約40%為北韓生產。
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