迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理1句話暗酸美國雙標「要求表態不合理」

金融時報12日報導稱，美國國防部施壓日本與澳洲表態在台海戰爭中的立場。衛報報導，正在中國大陸訪問的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日表態，強調期許區域維持和平與安全，同時暗示美方自身採取戰略模糊立坦卻要澳洲表態並不合理。

艾班尼斯甫於12日晚間抵達中國，展開為期6天的訪問行程，期間將與中國國家主席習近平與國務院總理李強會晤。

艾班尼斯13日在記者會上多次駁斥相關報導及任何美方要求的提問，他指出，澳洲已提升國防支出，並重申澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）對三方皆有益。

艾班尼斯表示：「澳洲支持台灣維持現狀，我們不支持該區域任何片面行動......我們希望區域維持和平與安全。」

當記者問及美國自身採取戰略模糊，卻要求澳洲就台海衝突給予明確承諾是否合理時，艾班尼斯回應：「你自己已經回答這個問題了。」被要求多加說明時，他回答：「我想你應該懂我的意思。」

在此之前，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）接受ABC節目Insiders已表示，澳洲政府不會討論有關澳洲在未來可能的軍事行動中會做什麼這種「假設性問題」，澳洲部隊是否在一場衝突中參戰的決定，是由衝突當時的政府來下，而非預先決定。