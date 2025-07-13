赴美生子、綠卡申請全面受衝擊 川普移民新政如何影響在美華人？

七月的前兩周，因為美國有關出生公民權的行政令再生變化，王小姐除了睡覺以外幾乎沒離開過她的手機，她是爾灣一家有十多年從業歷史的高端月子中心的前台客服人員，主要負責與來自中國的客人對接。她的客戶都是想要通過旅遊簽證來美國生孩子，以便孩子一出生就能獲得美國國籍的中國媽媽，也有女性想要來美國做試管嬰兒，因為在中國做試管嬰兒程序相對復雜，需要提供結婚證以及身份證等。

川普行政令讓出生公民權蒙上陰影

川普於2025年1月20日簽署行政命令，規定凡父母非法居留或僅持臨時簽證在美國境內者，其於美國出生的子女將不再自動獲得公民身份。

此舉措將會影響在美國依靠學生簽證，工作簽證，訪問學者簽證等合法居住與生活的中國人的孩子成為美國公民，亦會打擊在中國和美國之間早已經形成一條完整的灰色產業鏈的赴美旅遊生子。在此之前，懷孕的外國人在赴美旅行期間生孩子並不違法，孩子也將立刻獲得美國公民身份，並享受美國公民的一切權利與福利。

中國是美國最大的生育旅遊市場，中國前瞻產業研究院發布的研究報告顯示：2007年，中國大陸赴美生子人數僅有600人左右；到了2016年，人數保守估計已然超過8萬。觀察者網預估，2018年赴美生子的人數已超過10萬，但因為該產業鏈缺乏透明性，難以找到準確的數據。

王小姐說：「一月份的行政令一下，我的電話都響不停，很多即將生產的寶媽都擔心孩子拿不到美國公民身份，也有不少人干脆直接退訂 ，我們這邊都很理解，所以也並沒有收取他們費用。」

王小姐供職的月子中心配備有營養師、醫生、律師等，提供從懷孕的女士在中國申請旅遊簽證到孩子出生後在美國申請護照，孩子滿21歲後為父母申請美國綠卡的一條龍服務，價格在二十到三十萬人民幣，其中懷孕的後兩個月和孩子出生後的第一個月，母親會在月子中心的獨棟別墅中度過。

該行政命令一頒布，許多團體和個人在美國多地訴諸法律來挑戰該禁令，多位聯邦法官在全國範圍內叫停了這個行政令。王小姐也說，雖然一月份的生意受損，但二月開始，寶媽的擔心漸漸平復，生意又恢復如常。

6月27日，美國最高法院以6比3裁決，限制全國性禁令的適用，但允許以集體訴訟形式對政策發起挑戰。22個州的司法部長立刻對政府提起了訴訟，包括王小姐供職的月子中心所在的加州，但在未提起訴訟的28個州，川普簽署的廢除「出生公民權」行政令將在30天內生效。

王小姐說：「這幾個月，行政令已經有好幾次裁決了，媽媽們從一開始很擔心，到現在慢慢已經習慣了，就還好。但是因為這個裁決在國內也有很多媒體報道，所以我要一一和她們解釋清楚，也很麻煩。」

但對於在美國生活很久但還沒有拿到綠卡的中國移民來說，這一裁決就遠遠不是退訂月子中心這麼容易了。16歲就來到美國讀高中，但在這裡生活了十年都還沒拿到綠卡的金先生向記者表達了心中的擔憂：「去年我的女朋友沒有抽到H1B，她也正好有一個項目在國內，所以就暫時先回到了國內，我們也在考慮就是比較長遠的未來，如果留在美國生活的話，我現在住的德州馬上就沒有出生公民權了，那我們如果結婚生子的話，我們的孩子是什麼身份？如果要生孩子，我是不是要放棄在德州的工作和房子然後搬到加州去？」他表示過去十年來一直很喜歡美國，也把這裡當成了第二故鄉，但最近出生公民權的事情讓他感到焦慮，特別是因為政策變換太快，他咨詢了律師朋友，但也沒有得到確定的答復。

從細節處收緊移民政策

現在德州供職於NGO的張家成告訴記者，川普政府對於移民的不方便之處很多時候藏在細節裡，也會讓移民的日常生活更加麻煩。

他說：「USCIS很多政策變化和執行都在一些小細節上，我今年工卡丟了申請新的工卡還吃了一個RFE(Request for Evidence), 要解釋我我上一個工卡是怎麼丟的，我身邊朋友之前丟過工卡都是直接補辦就可以了，一個紐約的朋友，工卡丟了，在一月初川普上台前申請的，還打電話申請了加急，沒有吃RFE，一月底就拿到了工卡 。我一月底申請的時候再打電話要求加急的時候已經不允許加急了。」

川普取消哈佛招收國際學生資格 引發中國學生恐慌

畢業於耶魯大學的威爾遜·陳(Wilson Chen)目前在中國從事留學咨詢服務，他近幾個月也花了大量的時間追蹤川普政府關於留學簽證的政策。

但今年5月，川普政府表示正在考慮要求所有申請在美國學習的外國學生接受社交媒體審查，並命令美國大使館和領事部門暫停為此類學生簽證申請人安排新的面試。今年六月，學生簽證預約恢復，但據路透社查閱的一份美國國務院內部電報顯示，川普政府要求美國領事官員對所有學生和交流訪問申請者進行「全面徹底的審查」，以識別那些「對我們的公民、文化、政府、機構或建國原則抱有敵意態度」的人。

陳先生在採訪中解釋道，不少學生家長感覺到了美國對於留學生的敵意，已經開始查看去英國或者澳洲留學的辦法，但也有不少人已經得到了美國大學的入學許可，放棄太可惜。他試著為這些學生檢查社交平台：「他們去大使館簽證和坐飛機入境美國的時候，我都會讓他們在手機上把社交媒體的app刪掉，特別是X，Facebook, Instagram這些美國人常用的。有些人有時候會在手機裡存一些搞笑的圖片，比如有PS萬斯的圖片，我都讓他們刪掉，而且也絕對不要在私人聊天或者網絡論壇裡發一些罵川普的話。」

他有些感慨地表示，在中國習慣了自我審查在網上發的帖，沒想到現在去美國也要自我審查。

全面啟動歸化公民清查

根據美國司法部6月11日發布的備忘錄，川普政府正式推動將部分歸化公民撤籍政策制度化，要求聯邦律師優先辦理涉及特定犯罪的歸化公民撤籍案件。

備忘錄指出，凡是「非法獲得公民身份」或在入籍過程中存在「隱瞞重大事實或故意虛假陳述」的個體，司法部將通過民事訴訟程序，依法撤銷其美國國籍。

目前，共有10類情況將會優先推進「撤籍程序，其中包括針對聯邦救助項目的欺詐者：如通過欺詐獲得 PPP 貸款、醫療保險（Medicaid/Medicare）的人，或者通過賄賂或虛假陳述獲得入籍者。

在美國從事移民咨詢二十多年的中介安德魯·何（Andrew He）在采訪中告訴記者，聯邦政府通過民事訴訟撤銷已經歸化入籍的美國公民的國籍，但在民事訴訟中，政府在舉證方面的要求較低，而這十條則寫得非常簡短以及模糊，讓人擔心是否會造成「冤假錯案」。

他表示確實有中國移民來了美國之後隱瞞在中國的收入和資產，申請醫療白卡，食物券等福利的，但也有很多移民不知道自己能申請什麼福利。他說：「比如醫療保險的福利，你家庭收入不一樣，能申請到的減免也不一樣，有些人他可能真的搞不清，不是故意的，那他們被發現了就要撤銷國籍嗎？」

川普政府開始執行「史上最大規模驅逐行動」

他還提到確實有一些移民中介會在寫資料和陳述信的時候誇大其詞，比如編造政治庇護的故事，或者誇大移民的履歷來獲得傑出人才綠卡，但有時候移民也不知道自己聘請的律師是否合格。

美國聯邦調查局也處理過華人律師替許多華人編造在中國遭受迫害的故事來用作政治庇護申請的一系列違反移民法的案件。2012年在紐約的調查中，有三十余名律師和翻譯涉案，而涉及到編造政治迫害故事的移民(其中絕大多數為中國人)超過13500人。近十年來，有不少提供虛假材料幫助中國客戶或者庇護綠卡，投資移民綠卡等合法身份的律師被調查後落網。

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