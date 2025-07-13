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美澳19國軍演登場 澳洲預料中國將情蒐監控

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，預計中國將會監控澳洲與美國等盟國共同舉行的大型軍事演習

澳洲政府再次指控中國試圖在南太平洋建立軍事基地，北京駁斥這項指控是「虛假陳述」。

來自19個國家的3萬多名軍事人員將於今天開始，參加跨越澳洲、巴布亞紐幾內亞的年度「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示：「中國軍方自2017年以來就一直在觀察這些演習，他們這次若不監控，那才不尋常。」

他告訴澳洲廣播公司（ABC）說：「我們當然會觀察他們的活動，並監控他們在澳洲周圍的動向。」

康洛伊說：「有人觀察這些演習，是為了蒐集有關程序、電磁頻譜和通訊使用情況的情報，我們會據此做出相應調整，以防情報外洩。」

法新社報導，具重要戰略意義的南太平洋地區，正處於中國與西方國家激烈外交角力的核心。

監控 澳洲 演習

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