CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

38歲印尼移工唐柯塔（Silwanus Tangkotta）向美國有線電視新聞網（CNN）爆料，自己去年在台灣遠洋漁船工作期間遭到嚴重虐待。當時他手掌重傷，船長卻以捕撈量不足為由拒絕返航，他只能靠指甲剪與牙籤自行剔除外露骨頭，忍痛強撐1個多月才終於返回台灣就醫。但此時他已失去兩根手指的部分指節，且隨即遭解雇，未獲任何補償。事件引發國際質疑台灣是否真正恪守保障人權的價值。

唐柯塔去年在台灣一艘遠洋漁船工作，遭巨浪擊中後不慎被金屬門板壓傷手掌，造成中指與無名指部分指節被壓碎。

事發後，船長以捕撈量不足為由拒絕返航，唐柯塔被迫用膠帶包紮傷口，強忍劇痛超過一個月才等到返航回台就醫。但是他已經失去這兩根手指的第一指節，而且還隨即收到解雇通知書。公司表示，解雇並非因傷，而是因工作期滿，因此他未獲任何賠償。

唐柯塔告訴CNN：「我能做的都做了......用指甲剪和牙籤剔除外露的骨頭。我想，如果我不把骨頭弄掉，會一直感染，手指可能會因為一直摩擦到更痛。」

對此，台灣漁業署表示，船隻確有通報唐柯塔的狀況，並稱他在整個航程中持續受到船長的照護。

CNN報導指出，台灣遠洋漁工經常在極端環境下長時間勞動。唐柯塔表示，他在中型漁船上，每次出海長達4個月，每天工時高達18小時，期間僅能短暫休息，人力不足導致過勞情況嚴重，而且食物供應經常短缺，品質不佳。

更嚴重的是與外界斷絕聯繫。船上完全沒有網路，移工無法與家人聯絡、也無法尋求協助。這種長期隔離在發生工傷時尤其致命。

唐柯塔描述，他受傷時，所在漁船接近索羅門群島，距離台灣約5000公里；受傷幾周後他被轉送至另一艘船，然而該船也未返港，而是繼續作業，他說：「我好無助，痛到難以入眠。我很失望，我腦中唯一的念頭就是要儘快上岸。」

前印尼籍台灣漁工巴薩爾（Adrian Dogdodo Basar）也描述，曾親眼目睹好友死在台灣漁船上。他說，那名友人2023年在太平洋作業期間病重，出現腿部腫脹與腹痛，當時船長拒絕返港，僅提供過期藥品。在未返航之前，他的友人便過世。

巴薩爾說，他要求船長盡速返港送回遺體，卻被威脅扣薪、斷糧，「我們只是請他靠近最近港口送回遺體，但他拒絕了。我開始抗議後，我就沒飯吃了。」與其他移工一樣，巴薩爾當初為了他那份工作支付超過2000美元（約台幣6萬元）的仲介費，這筆債務讓許多同事不敢發聲，怕丟了飯碗。

CNN報導描述，台灣是全球第七大海產出口國，擁有全球第二大遠洋漁業船隊，向美國與歐洲在內的全球超市供應鮪魚、魷魚等海鮮產品。台灣長期以亞洲自由與人權典範自居，在平權議題上也有一定成就，「但台灣對待移工的方式目前受到越來越多國際關注，引發外界質疑台灣是否真正恪守其宣稱的價值」。