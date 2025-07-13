快訊

溫網／挑戰大滿貫「十全十美」 謝淑薇爭冠對決前搭檔

00910、00713等9檔ETF發放194億！反被網酸：填息與否才重要

原來切西瓜方式都錯了？名廚教你2分鐘快速切法而且不沾手

日稱共機「異常接近」 中國國防部反指日艦機滋擾

中央社／ 台北13日電

日本防衛省日前公布指中共軍機「異常接近」日機。中國國防部今天回應表示共軍相關處置行動「完全正當合理」，並稱日艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。

中國國防部官網上午藉「答記者問」方式回應了有關「中國軍機『異常接近』日機情況」一事。

中國國防部發言人蔣斌回答說，日本航空自衛隊偵察機近日多次進入中國東海防空識別區進行抵近偵察，中國軍機依法對其查證識別、跟蹤監視，相關處置行動完全正當合理、專業規範。

蔣斌進一步表示，「日方艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。我們希望日方與中方相向而行，為兩國關係穩定發展創造氛圍」。

日本共同社10日引述多名日本政府相關人士說法報導，日本周邊的東海上空9日發生中共軍機接近航空自衛隊飛機飛行的情況。共機6月也曾在太平洋上空連續兩天接近海上自衛隊飛機，日本政府表示了「嚴重關切」，且強烈要求中方不再發生此類事件。

共同社並報導，中國在日本周邊的活動正趨於活躍。6月7日、8日共軍殲15戰機從正在太平洋活動的中共航空母艦山東艦起飛並接近實施警戒監視的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，在沒有高度差的狀態下近至距離約45公尺，並在前方約900公尺處橫穿。

自衛隊 日本 國防部

延伸閱讀

台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

千年骨董...鶯歌陶博館亮相 78件日本「燒締」陶藝今開展

共軍聯合戰備警巡 41共機9共艦出海圍島擾台

相關新聞

從廚神當道到戰地前線 烏克蘭名廚用羅宋湯溫暖軍心

在烏克蘭戰場前線，不只官兵隨時會送命，連野戰伙房的廚師都是用生命在做飯。烏克蘭第3獨立突擊旅第1營官兵很有口福，他們的伙房有個名廚冒死幫他們準備伙食。 紐約時報報導，31歲的布雷烏斯曾是基輔知名餐廳Veranda的主廚，還曾登上烏克蘭版《廚神當道》（MasterChef），以羅宋湯技驚四座。2022年戰爭爆發第五天，他毅然從軍，代號就叫「廚師」（Culinarian）。

日本7-11標注中國台灣惹議 半夜撤文道歉

日本7-11官方X帳號11日發布了一張各國小7店員制服的照片，卻把台灣標注成「中國（台灣）」，引發台灣與日本網友批評。事...

健康來得及／50歲後必測動作 若完成死於心臟病機率大減

高齡者若忽略平衡感測試，可能錯失提早預警心血管疾病與癌症死亡風險的關鍵機會。一項簡單動作竟能透露身體衰退與跌倒風險？最新研究追蹤超過4000人長達12年，發現成績低落與未來健康走勢高度相關。這項測驗不需儀器卻藏有驚人指標，是否真能一眼看出壽命？你的分數，又代表了什麼？ 華盛頓郵報報導，一項新的大型研究顯示，有個簡單的平衡、肌力與柔軟度測試，稱為「坐下起立測試」（sitting-rising test, SRT），可能預測你的壽命長短。

金融時報：美施壓日澳表態保衛台灣 日澳官員「集體錯愕」專家開酸

金融時報12日引述5名知情人士報導，美國國防部正施壓日本與澳洲，要求表態若美國與中國大陸因台灣開戰，日澳兩國將扮演何種角...

俄外長訪朝與金正恩會面 稱朝「堅定支持」侵烏戰爭

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於周六（7月12日）訪問朝鮮，與該國領導人金正恩舉行會面。俄羅斯外交部在社交平台Telegram上表示，拉夫羅夫受到了金正恩的“接見”

起飛途中引擎為何雙雙熄火？圖解印航空難關鍵2分鐘

印度航空事故調查局(AAIB)12日公布印航一架飛往倫敦的美國波音787型客機6月12日空難的初步報告，內容對關鍵的兩個引擎燃油開關位置提出新質疑，並暗示波音和美國引擎製造商奇異航太對這起事故並無明顯責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。