日稱共機「異常接近」 中國國防部反指日艦機滋擾

日本防衛省日前公布指中共軍機「異常接近」日機。中國國防部今天回應表示共軍相關處置行動「完全正當合理」，並稱日艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。

中國國防部官網上午藉「答記者問」方式回應了有關「中國軍機『異常接近』日機情況」一事。

中國國防部發言人蔣斌回答說，日本航空自衛隊偵察機近日多次進入中國東海防空識別區進行抵近偵察，中國軍機依法對其查證識別、跟蹤監視，相關處置行動完全正當合理、專業規範。

蔣斌進一步表示，「日方艦機對中方抵近偵察滋擾，是造成中日海空安全風險的根源。我們希望日方與中方相向而行，為兩國關係穩定發展創造氛圍」。

日本共同社10日引述多名日本政府相關人士說法報導，日本周邊的東海上空9日發生中共軍機接近航空自衛隊飛機飛行的情況。共機6月也曾在太平洋上空連續兩天接近海上自衛隊飛機，日本政府表示了「嚴重關切」，且強烈要求中方不再發生此類事件。

共同社並報導，中國在日本周邊的活動正趨於活躍。6月7日、8日共軍殲15戰機從正在太平洋活動的中共航空母艦山東艦起飛並接近實施警戒監視的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，在沒有高度差的狀態下近至距離約45公尺，並在前方約900公尺處橫穿。