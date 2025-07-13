台灣有事如何應對？澳洲：不討論假設性問題

鑒於美國國防部據報向澳洲施壓，要求坎培拉當局表態，如果美中因台灣開戰，澳洲將扮演什麼角色。對此，澳洲國防部長今天表示，出兵要由當時執政政府決定，而非事先決定。

路透社引述國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）在澳洲廣播公司（ABC）的專訪指出，澳洲優先要務是自身主權，而且「我們不討論假設性」問題。

他說：「是否派遣澳洲部隊參與衝突的決定，將由當時執政政府做出，而非事先承諾，而是由屆時執政的政府來決定。」

英國「金融時報」（Financial Times）昨天報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）持續向日本和澳洲國防官員施壓，要求他們釐清若台海爆發衝突將如何作為。

澳洲與美國最大規模的軍事演習今天在雪梨港（Sydney Harbour）拉開序幕，有來自19國的3萬官兵參與。

康洛伊表示，澳洲對中國在核武與傳統部隊的軍事擴張憂心忡忡，且希望印度－太平洋地區勢力平衡，避免任何一國占主導地位。

康洛伊指稱中國在太平洋島國「尋求建立軍事基地，由於我們不認為這對澳洲而言特別的理想，因此我們正積極努力成為此區安全合作夥伴的首選」。

「護身軍刀」（Talisman Sabre）美澳雙邊軍演範圍達6500公里，從印度洋的聖誕島（Christmas Island）一路延伸到珊瑚海（Coral Sea）。

康洛伊表示，中國海軍有可能緊盯這場演習，並如過去一般蒐集情報。