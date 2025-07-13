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金融時報：美施壓日澳表態保衛台灣 日澳官員「集體錯愕」專家開酸

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金融時報：美施壓日澳表態保衛台灣 日澳官員「集體錯愕」專家開酸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
金融時報12日報導，美國正施壓日本與澳洲，要求表態在台海戰爭中的角色，這讓日澳兩國意外且感到挫敗，尤其美國自身都未對台灣開出如空白支票般的保障。歐新社
金融時報12日報導，美國正施壓日本與澳洲，要求表態在台海戰爭中的角色，這讓日澳兩國意外且感到挫敗，尤其美國自身都未對台灣開出如空白支票般的保障。歐新社

金融時報12日引述5名知情人士報導，美國國防部正施壓日本與澳洲，要求表態若美國與中國大陸因台灣開戰，日澳兩國將扮演何種角色，此舉讓日澳意外且感到挫敗。專家指出，美國自身都未對台灣開出如空白支票般的保障，如此要求盟友「不切實際」。

國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）近月與日本及澳洲國防官員會晤，再一次積極推動美方在印太盟友強化嚇阻力，並為台灣可能爆發戰爭預作準備。

報導刊出後，柯伯吉在X發文表示，美國國防部正貫徹川普的議程，「恢復嚇阻力並以實力謀求和平」，並稱此舉包括「敦促盟友加強國防支出及其他共同防衛的努力」。

美國國防官員表示，華府正以公平方式推動盟友強化嚇阻力，並強調無意與中國開戰或主導中國，而是確保軍力足以支撐外交、維護和平。此次磋商除要求提高國防預算外，也是美方針對台海戰爭提出的新訴求，引發關注。

一名知情人士描述，美方「正與日本和澳洲推動與台灣突發事態直接相關的具體作戰規畫與演訓，但這項要求令東京和坎培拉吃驚，因為美方自身都並未向台灣提出如空白支票般的保障」。

美國保守派智庫美國企業研究所亞洲專家庫伯（Zack Cooper）指出：「若連情境背景與美方自身的回應都不明確，實在很難讓盟友說出他們會在台海衝突中做什麼。川普尚未承諾防衛台灣，因此要其他國家給出明確承諾，不切實際。」

目前這項施壓主要針對日本與澳洲的國防官員，而非更高層級。另一位消息人士指出，來自日本、澳洲及其他美國盟國的代表都「集體感到錯愕」。

日本防衛省表示，對於「台灣緊急事態」這種假設性問題「難以作答」，並強調任何因應措施「都將依據憲法、國際法以及國內法令與規定，逐案具體實施」。

澳洲駐美使館則未發表評論。

美國國防 日本 國防部

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