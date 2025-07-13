日本7-11標注中國台灣惹議 半夜撤文道歉

日本7-11官方X帳號11日發布了一張各國小7店員制服的照片，卻把台灣標注成「中國（台灣）」，引發台灣與日本網友批評。事件經過一天發酵，7-11在12日深夜刪除該則貼文，表示發文欠缺考慮，要對所有因此感到不愉快的人致歉。

日本7-11在7月11日這天舉行特別活動，於X帳號發文介紹了來自世界各地的小7店員制服照片，還要網友評論最喜歡哪一款。

除了日本之外，被列舉的店員制服有美國、夏威夷、澳大利亞、瑞典、丹麥、台灣、馬來西亞、廣東、菲律賓、新加坡（與廣州、香港相同）、韓國、柬埔寨（與泰國、寮國相同）、印度，以及越南，共14款。

日本7-11小編在標注中國的城市時，以中國加上括號的方式呈現，像是香港被標注為「中國（香港）」，但在標注台灣時，竟也標成「中國（台灣）」。這則貼文一發出，立刻引發網友抗議與批評。

有台灣網友認為，明明可以全部都不標注國名，為何碰到中國就要標注，簡直像是故意的，不然夏威夷為何只是單純的夏威夷，沒有標注成「美國（夏威夷）」。

不僅是台灣網友感到憤怒、揚言抵制，就連日本網友也說，「日本人對台灣抱持親近感和敬意，結果都被7-11搞砸了。要是再去光顧說出這種話的企業，對台灣的各位就太失禮了」。

日本7-11的官方X帳號被炎上，還有網友號召去客戶信箱投訴、灌爆信箱，眼見事件愈演愈烈，日本7-11終於在12日晚間接近午夜發布道歉聲明。

「關於本公司官方SNS發文的致歉聲明」指出，在7月11日透過官方SNS帳號發布的「世界的7-11制服」圖片中，針對部分國家與地區名稱的標注方式，收到了許多意見。