快訊

台美貿易談判增籌碼？ 路透：中油擬收購美頁岩氣資產

MLB／大谷翔平先發主投3局無失分 道奇2：1險勝終止7連敗

法與屬地達協議 新喀里多尼亞立國後仍屬法國

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導

法國今天宣布與新喀里多尼亞島達成「歷史性協議」。根據協議，去年飽受致命分離主義暴力事件蹂躪的這個海外屬地將繼續屬於法國，但同時被賦予新喀里多尼亞國身分。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）在社群平台X發文宣布：「共和國內部的新喀里多尼亞國（State of New Caledonia）：這是一場對信任的賭注」。他也稱讚這項「歷史性」協議。

馬克宏還表示：「經過2項協議和3次全民公投，新喀里多尼亞將開啟與法國和平關係的未來新篇章」。

馬克宏先前呼籲，應透過談判，打破新喀里多尼亞親法派與獨立派之間的僵局。

新喀里多尼亞民選官員以及政治、經濟和民間領導人日前齊聚巴黎附近，共同制定該領土的憲法架構。

經過10天的談判，各方同意成立「新喀里多尼亞國」。

法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）說：「這是個明智的妥協，既能維持法國與新喀里多尼亞之間的聯繫，又能賦予這個太平洋島國更多主權。」

據報導，去年的分離主義暴力事件共造成14人喪生，估計該地區的損失高達20億歐元，國內生產毛額（GDP）也下降了10%。

新喀里多尼亞約有27萬人口，距離巴黎近1萬7000公里，自19世紀以來一直處於法國的統治下。

馬克宏 法國 巴黎

延伸閱讀

憂雙重依賴美中 馬克宏籲歐加強合作 正視「慢速死亡」

馬克宏批評貿易戰 籲歐洲同時排除對美中過度依賴

馬克宏又遭妻子無視？伸手欲扶她下機 懸空7秒後默默收回

歐盟領袖盼盡快達成美歐貿易協議 馬克宏：希望雙邊關稅是10%對10%

相關新聞

印航空難報告 疑引擎燃油遭切斷

印度航空事故調查局（ＡＡＩＢ）十二日公布印航一架飛往倫敦的美國波音七八七型客機六月十二日空難初步報告，內容對關鍵的兩個引...

俄外長訪朝與金正恩會面 稱朝「堅定支持」侵烏戰爭

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於周六（7月12日）訪問朝鮮，與該國領導人金正恩舉行會面。俄羅斯外交部在社交平台Telegram上表示，拉夫羅夫受到了金正恩的“接見”

起飛途中引擎為何雙雙熄火？圖解印航空難關鍵2分鐘

印度航空事故調查局(AAIB)12日公布印航一架飛往倫敦的美國波音787型客機6月12日空難的初步報告，內容對關鍵的兩個引擎燃油開關位置提出新質疑，並暗示波音和美國引擎製造商奇異航太對這起事故並無明顯責任。

台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本和澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發...

印太地區至關重要 英外相拉米：深化東協合作

正在新加坡訪問的英國外交大臣拉米今天表示，印太地區對英國至關重要，英國必須捍衛開放、穩定且以規則為基礎的國際體系，並與東...

庫德工人黨宣布解散 厄多安：土耳其取得勝利

庫德族武裝團體庫德工人黨（PKK）銷毀武器，結束了與安卡拉當局長達數十年的武裝對抗後，土耳其總統厄多安（Recep Ta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。