法與屬地達協議 新喀里多尼亞立國後仍屬法國

法國今天宣布與新喀里多尼亞島達成「歷史性協議」。根據協議，去年飽受致命分離主義暴力事件蹂躪的這個海外屬地將繼續屬於法國，但同時被賦予新喀里多尼亞國身分。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）在社群平台X發文宣布：「共和國內部的新喀里多尼亞國（State of New Caledonia）：這是一場對信任的賭注」。他也稱讚這項「歷史性」協議。

馬克宏還表示：「經過2項協議和3次全民公投，新喀里多尼亞將開啟與法國和平關係的未來新篇章」。

馬克宏先前呼籲，應透過談判，打破新喀里多尼亞親法派與獨立派之間的僵局。

新喀里多尼亞民選官員以及政治、經濟和民間領導人日前齊聚巴黎附近，共同制定該領土的憲法架構。

經過10天的談判，各方同意成立「新喀里多尼亞國」。

法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）說：「這是個明智的妥協，既能維持法國與新喀里多尼亞之間的聯繫，又能賦予這個太平洋島國更多主權。」

據報導，去年的分離主義暴力事件共造成14人喪生，估計該地區的損失高達20億歐元，國內生產毛額（GDP）也下降了10%。

新喀里多尼亞約有27萬人口，距離巴黎近1萬7000公里，自19世紀以來一直處於法國的統治下。