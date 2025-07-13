英再爆示威抗議 數十名倡議團體支持者被捕

英國警方今天在全國各地逮捕數十名「巴勒斯坦行動」（PalestineAction）的支持者。英國連續第2個週末爆發示威活動，抗議政府根據反恐法禁止這個倡議團體。

路透社報導，警方表示，倫敦至少有41人因支持「巴勒斯坦行動」被捕，曼徹斯特（Manchester）則有16人。維權團體「捍衛我們的陪審團」（Defendour Juries）說，全國共有86人被捕，威爾斯（Wales）和北愛爾蘭也有示威活動。

英國國會議員本月稍早根據反恐法律，將「巴勒斯坦行動」列為非法組織，因為其部分成員闖入皇家空軍（Royal Air Force）基地並破壞飛機，以抗議英國對以色列的支持。

倫敦都會區警察局在社群媒體就此次示威活動發表聲明說：「警方已逮捕41人，理由是支持遭禁止的組織，另有1人因普通攻擊被捕。」

倫敦上週爆發類似抗議後，有29人被捕。

警方今天在倫敦執行逮捕行動前，近50名示威者聚集在英國國會外的南非前總統曼德拉（NelsonMandela）雕像附近，手持寫有「我反對種族滅絕，我支持巴勒斯坦行動」的標語。