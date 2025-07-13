印航空難報告 疑引擎燃油遭切斷

印度航空事故調查局（ＡＡＩＢ）十二日公布印航一架飛往倫敦的美國波音七八七型客機六月十二日空難初步報告，內容對關鍵的兩個引擎燃油開關位置提出新質疑，並暗示波音和美國引擎製造商奇異航太對這起事故並無明顯責任。

該失事客機從印度阿默達巴德機場起飛不久後，就墜入阿默達巴德市住宅區，機上二四二人僅一人生還，地面有十九人喪生，總計二六○人罹難。根據初步報告，該機起飛後即開始失去推力下墜。監視器畫面顯示，緊急發電裝置「衝壓空氣渦輪機」在飛機起飛後不久就已啟動，顯示引擎失去動力。

該機座艙語音紀錄器（ＣＶＲ）錄得在飛行最後時刻，一位機師曾問另一位機師為何切斷燃油，對方回答他沒這麼做；這些開關切換時間間隔一秒。美國航空專家南斯說，這約是切換一個開關再切換另一個開關的時間。

該報告未指明哪些話是機長、哪些是副駕駛所說。墜機現場發現兩個燃油開關均處於運轉位置，且有跡象顯示兩具引擎在低空墜機前曾重新點火。一位機師在墜機前曾發求救訊號，但報告未提是誰。

該機機長是五十六歲的薩巴爾瓦爾，飛行時數一萬五六三八小時，他也是印航教官。副駕駛是卅二歲孔德，總飛行時數三四○三小時。兩人事發時身體狀況均良好，尚無證據顯示該機有遭蓄意破壞，飛行路徑周圍也未發現明顯鳥類活動。