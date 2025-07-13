俄外長訪朝與金正恩會面 稱朝「堅定支持」侵烏戰爭

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於周六（7月12日）訪問朝鮮，與該國領導人金正恩舉行會面。俄羅斯外交部在社交平台Telegram上表示，拉夫羅夫受到了金正恩的“接見”，並發布了一段兩人握手擁抱的視頻。

就在拉夫羅夫在朝鮮與金正恩會晤之際，俄羅斯加大空襲力度，向烏克蘭發射了600余架無人機和導彈，造成至少兩名平民死亡。

拉夫羅夫在訪問期間對兩國軍事同盟關系表示贊賞。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）援引拉夫羅夫的話稱：“我們就烏克蘭危機的相關形勢交換了意見……我們的朝鮮朋友確認，他們堅定支持特別軍事行動的所有目標，以及俄羅斯領導層和武裝部隊的行動。”他使用的是克裡姆林宮對俄烏戰爭的官方措辭“特別軍事行動”。

朝鮮派兵赴俄前線作戰

據媒體報道，朝鮮一直通過向莫斯科提供武器和士兵的方式，支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

法新社報道稱據烏克蘭情報機構估算，約有1.4萬名朝鮮士兵被部署至俄羅斯西部的庫爾斯克（Kursk）地區，以支援俄軍奪回被烏克蘭部隊佔領的部分地區。

盡管有關朝鮮士兵被派往前線參戰的消息長期以來未被公開確認，但就在6月底，朝鮮官方電視台KCTV播出了一段金正恩將朝鮮國旗置於棺材上的畫面——據信是在悼念在烏克蘭戰場上犧牲的朝鮮士兵。

拉夫羅夫在訪問平壤時，對朝鮮提供的幫助表示感謝，並宣布將在庫爾斯克地區為陣亡的朝鮮士兵建造紀念碑。

朝俄外長會晤

拉夫羅夫在參加東盟外長會議後，於周五離開馬來西亞首都吉隆坡，當天抵達朝鮮港口城市元山（Wonsan）。該地既是一個新開放的海濱度假區，也以導彈及海軍設施而知名。

塔斯社報道稱，拉夫羅夫周六（7月12日）與朝鮮外務相崔善姬（Choe Son Hui）在元山會晤，平壤方面重申支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。期間有媒體報道稱，朝鮮可能計劃向俄羅斯再次派遣士兵。

拉夫羅夫此次訪問是兩國之間最新的高層會晤，標志著雙方正將戰略合作升級為包含相互防御條款的伙伴關系。

或向俄增派部隊和建築工人

韓國情報機構表示，繼已向俄方派遣逾一萬名士兵參戰之後，朝鮮可能計劃在7月或8月部署更多部隊。

此外，朝鮮已同意向俄羅斯庫爾斯克地區派遣6千名軍事工程師和建築工人，以參與該地區的重建工作。約一年前，烏克蘭部隊曾對庫爾斯克地區發動大規模跨境突襲。

俄羅斯多家通訊社也報道了拉夫羅夫的行程，並稱其在訪問朝鮮後，將前往中國參加定於周一和周二舉行的上海合作組織峰會。

塔斯社指出，元山新建的海濱度假區可能成為吸引俄羅斯游客前往朝鮮的新契機，尤其是在莫斯科至平壤之間的直通列車恢復運行，以及連接朝中俄邊界的圖們江大橋建設項目推進的背景下。

塔斯社還援引俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）的話稱，今年稍晚將有更多高級代表團訪問朝鮮。

魯登科表示，俄朝簽署的戰略伙伴協議“完全符合近幾十年來不斷變化的需求，並將朝俄兩國之間傳統的友好睦鄰關系提升至一個盟友層面的全新高度”。

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