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駐日代表李逸洋出席僑會活動 籲台日合作阻北京改變現狀

中央社／ 東京12日專電
駐日代表李逸洋12日應邀出席第41屆日本中華聯合總會懇親大會（交流會）致詞時強調，「台日應強化在安保領域合作，不容許中國以軍力或威脅手段片面改變現狀」。駐日代表處提供／中央社
駐日代表李逸洋12日應邀出席第41屆日本中華聯合總會懇親大會（交流會）致詞時強調，「台日應強化在安保領域合作，不容許中國以軍力或威脅手段片面改變現狀」。駐日代表處提供／中央社

駐日代表李逸洋今晚應邀出席第41屆日本中華聯合總會懇親大會（交流會）致詞時強調，「台日應強化在安保領域合作，不容許中國以軍力或威脅手段片面改變現狀」。

日本中華聯合總會今天開會舉行會長改選，結果第41屆會長由第40屆會長羅鴻健續任。李逸洋祝賀羅鴻健續任會長，並感謝該會長期以來協助政府推動台日民間交流。

李逸洋在致詞時表示，台灣的民主化腳步在中國的威脅下仍不斷向前邁進，海外各地僑胞與僑團對政府的堅定支持，正是台灣持續向前邁進的最佳動力。反觀中國卻與世界潮流背道而馳，在全球追求民主、自由、和平的呼籲聲中，中國始終不放棄對台灣的文攻武嚇。

李逸洋呼籲旅日同胞將台灣在國際間的艱困處境向日本友人說明，爭取各方友我力量。

他還指出，隨著中國持續軍事施壓，台灣周邊局勢趨於嚴峻，日本也面臨相同情形。中國兩艘航空母艦「遼寧號」及「山東號」首次進入日本專屬海域。近日，從「山東號」起飛的中國軍機兩次異常逼近日本P-3C巡邏機，引發極危險的情況。

此外，近期，中國兩艘航空母艦在沖之鳥島、宮古島附近海域航行期間，3天內艦載機起降累計達270架次。中國對台灣海峽及印度太平洋地區的安全保障造成嚴重威脅。

李逸洋強調，「台日應強化在安保領域合作，不容許中國以軍力或威脅手段片面改變現狀。期盼在日僑胞與駐日代表處合作，深化台日關係，並維護台灣及區域和平」。

羅鴻健表示，「很榮幸再度獲選為日本中華聯合總會會長，目前中華民國在外交上面臨許多困難，僑會可藉由民間外交方式，幫助政府推動草根外交」。

日本中華聯合總會是歷史悠久、在日本最大的華僑組織，今年3月在東京舉辦慶祝創立80週年大會。

李逸洋 日本 台日關係

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