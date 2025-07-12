台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本和澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。這項舉措已引發這兩個美國在印太地區最重要盟友的不滿。

路透社報導，金融時報引述知情人士的說法報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近在與日、澳兩國國防官員的會談中，一直在推動這項議題。

根據金融時報，這項要求讓東京和坎培拉都感到措手不及，因為美國本身也並未承諾無條件防衛台灣。

路透社無法核實這篇報導內容。美國國防部沒有立即回應置評請求。

儘管美國與台灣沒有正式邦交，但美國仍是台灣最重要的武器供應方。隨著北京企圖強化對台主權聲索，台灣面臨來自中國日益升高的軍事壓力，包括數輪軍事演習。對於中國的主權主張，台灣予以拒絕。

柯伯吉曾在美國總統川普（Donald Trump）的第一個任期內擔任國防部副助理部長，負責戰略和軍力發展等事務。

柯伯吉以主張美軍應優先應對與中國的戰略競爭、並將重心從中東與歐洲轉移開來而聞名。

日本防衛省表示：「很難回答有關『台灣有事』這一假設性問題。」防衛省表示，任何因應行動都將「根據憲法、國際法以及國內法律與規範，視每一具體個案而定」。

澳洲駐美國大使館未予置評。