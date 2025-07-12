快訊

新北新店鐵皮工廠火警濃煙沖天 近百消防員搶救…雙和也聞到燒焦味

聽新聞
0:00 / 0:00

台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本和澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。資料照片。路透
英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本和澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。資料照片。路透

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發戰爭時，他們將扮演什麼角色。這項舉措已引發這兩個美國在印太地區最重要盟友的不滿。

路透社報導，金融時報引述知情人士的說法報導，美國國防部負責制定政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）最近在與日、澳兩國國防官員的會談中，一直在推動這項議題。

根據金融時報，這項要求讓東京和坎培拉都感到措手不及，因為美國本身也並未承諾無條件防衛台灣。

路透社無法核實這篇報導內容。美國國防部沒有立即回應置評請求。

儘管美國與台灣沒有正式邦交，但美國仍是台灣最重要的武器供應方。隨著北京企圖強化對台主權聲索，台灣面臨來自中國日益升高的軍事壓力，包括數輪軍事演習。對於中國的主權主張，台灣予以拒絕。

柯伯吉曾在美國總統川普（Donald Trump）的第一個任期內擔任國防部副助理部長，負責戰略和軍力發展等事務。

柯伯吉以主張美軍應優先應對與中國的戰略競爭、並將重心從中東與歐洲轉移開來而聞名。

日本防衛省表示：「很難回答有關『台灣有事』這一假設性問題。」防衛省表示，任何因應行動都將「根據憲法、國際法以及國內法律與規範，視每一具體個案而定」。

澳洲駐美國大使館未予置評。

美國國防 澳洲 日本 川普 國防部 五角大廈

延伸閱讀

川普祭35%關稅 加拿大經濟吹寒風！台商皺眉嘆生意難做

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

「能合作就合作」澳洲總理第2度出訪陸 尋求強化雙邊貿易

外媒稱正討論「收購美頁岩氣資產」 中油：不排除具前景合作選項

相關新聞

台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，五角大廈正要求日本和澳洲表態，如果美國和中國因台灣問題而爆發...

關係升溫！俄外長感謝北韓軍隊這貢獻 放話警告美日韓一件事

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日在訪問北韓期間，警告美國、南韓及日本不要建立針對北韓的安全夥伴關...

印太地區至關重要 英外相拉米：深化東協合作

正在新加坡訪問的英國外交大臣拉米今天表示，印太地區對英國至關重要，英國必須捍衛開放、穩定且以規則為基礎的國際體系，並與東...

庫德工人黨宣布解散 厄多安：土耳其取得勝利

庫德族武裝團體庫德工人黨（PKK）銷毀武器，結束了與安卡拉當局長達數十年的武裝對抗後，土耳其總統厄多安（Recep Ta...

「炸得支離破碎」緬甸中部村莊僧院遭空襲 22平民喪命

緬甸1名反軍政府戰士和1位居民今天告訴法新社，緬甸中部村莊林塔魯（Lin Ta Lu，音譯）的1所僧院昨天遭到空襲，造成...

「能合作就合作」澳洲總理第2度出訪陸 尋求強化雙邊貿易

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天展開任內第2次訪問中國行程。在地緣政治局勢仍相當緊張之際，他尋求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。