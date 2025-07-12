印太地區至關重要 英外相拉米：深化東協合作

正在新加坡訪問的英國外交大臣拉米今天表示，印太地區對英國至關重要，英國必須捍衛開放、穩定且以規則為基礎的國際體系，並與東協合作推動更具經濟韌性的建設。

拉米（David Lammy）下午在新加坡富麗敦飯店（The Fullerton Hotel）以「數位時代的外交」（Diplomacy in the Digital Age）為題發表演說。中央社與多家國際媒體受邀。

拉米在馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後抵星國訪問。他說，印太地區對英國至關重要。未來10年東協將成為全球經濟成長最快的區域。這個區域對英國的投資以及擁有7億消費者的龐大市場，都是經濟成長願景的重要組成。

去年，英國正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國脫歐以來參與的最大規模貿易協定。拉米說，英國相關的產業與貿易戰略，都展現在印太地區的宏大願景，「但我們的目標不止於此，我們正與東協合作推動經濟韌性建設」。

談及「數位貿易」，拉米表示，英國致力於讓數位貿易變得更快、更便利，英國必須挺身而出，捍衛開放、穩定且以規則為基礎的國際體系，「因為我們的區域安全與你們的區域安全密不可分」，英國正深化包含澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）等多項區域安全夥伴關係。

他說，新加坡已證明成功的關鍵不在於國家的大小，而在於戰略的清晰，這點在科技領域尤為明顯；人工智慧不僅是科技發展的下一個階段，它將徹底改變權力分配與運作方式，重新定義國家如何投射影響力、威脅如何產生，以及如何自我防衛，「如果我們不積極投資取得技術優勢，影響力將不可避免地下滑」。

拉米表示，英國和新加坡必須為自己配備合適的工具，以應對變化，彼此要融合人工智慧與外交，著眼於長期的趨勢、致力於共同利益。