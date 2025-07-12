庫德工人黨宣布解散 厄多安：土耳其取得勝利

庫德族武裝團體庫德工人黨（PKK）銷毀武器，結束了與安卡拉當局長達數十年的武裝對抗後，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天表示，他的國家取得了勝利。

法新社報導，庫德工人黨昨天在伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan）舉行的象徵性銷毀武器儀式，標誌著庫德工人黨從武裝叛亂轉向民主政治邁出了重要一步。

厄多安今天說道：「土耳其獲勝了，8600萬公民獲勝了。我們知道自己在做什麼，沒有人需要擔心或質疑。我們所做的一切都是為了土耳其，為了我們的未來。」

庫德工人黨是在1978年由土耳其安卡拉大學（Ankara University）的學生創立，其終極目標是透過武裝對抗實現庫德族的解放。

庫德工人黨於1984年展開武裝行動，在土耳其境內發動一連串血腥攻擊，迄今已造成超過4萬人喪生。