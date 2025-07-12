快訊

普發一萬才三讀通過…詐團搶先寄假簡訊騙個資 刑事局急警告

高三生解脫了！114分科測驗落幕「8科試題解答一覽」 對完答案迎接暑假

「炸得支離破碎」緬甸中部村莊僧院遭空襲 22平民喪命

中央社／ 曼谷12日綜合外電報導
自從緬甸軍方2021年推翻民選政府後，緬甸便飽受內戰摧殘，尤以林塔魯村所在的中部實皆省（Sagaing）受打擊最重。圖／美聯社
自從緬甸軍方2021年推翻民選政府後，緬甸便飽受內戰摧殘，尤以林塔魯村所在的中部實皆省（Sagaing）受打擊最重。圖／美聯社

緬甸1名反軍政府戰士和1位居民今天告訴法新社，緬甸中部村莊林塔魯（Lin Ta Lu，音譯）的1所僧院昨天遭到空襲，造成22名平民身亡，其中包括3名兒童。

自從緬甸軍方2021年推翻民選政府後，緬甸便飽受內戰摧殘，尤以林塔魯村所在的中部實皆省（Sagaing）受打擊最重，軍政府猛烈空襲當地村莊以打擊武裝團體。

考量自身安全而要求匿名的1名反軍政府戰士表示，昨天的空襲發生在凌晨1時左右，遇襲的僧院大廳內有流離失所的緬甸民眾暫居。

他還告訴法新社，有22人死亡，包含3名兒童，另有2名傷者送醫且傷勢嚴重。他說，民眾「以為待在佛教僧院是安全的，他們卻還是遭到轟炸」。

1位當地居民證實遇襲僧院的大廳「完全被摧毀」，他昨天黎明見到罹難者遺體被搬上1輛汽車載至1處墓地，他前往場現場拍照協助確認死者身分時，算出共有22具遺體。

同樣要求匿名的這位居民表示：「許多遺體頭部受創，或是被炸得支離破碎，看了令人心碎。」

緬甸 空襲

延伸閱讀

川普丟關稅炸彈 全球剉著等…這國家領導人竟喊「很榮幸收到信」

俄派愈來愈多無人機空襲烏克蘭 專家：預計秋季前每次將派逾千架空襲

嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

伊朗戰後更新死傷統計 以色列空襲12天釀1060人喪命

相關新聞

印航空難釀260死 「燃油開關」成調查核心！3問答一次掌握

印度航空上月墜機事件調查人員初步報告顯示，失事的波音787客機起飛幾秒鐘後，發動機燃油控制開關短暫關閉，導致發動機燃油供...

影／畫面曝光！台廠研製火箭北海道升空 未達目標「卡門線」失控墜落

台灣新創太空事業晉陞太空公司所研製的一枚兩節式火箭，12日在日本北海道大樹町的民營發射場升空，但在上升過程中發生異常、「...

曾下令軍用無人機飛平壤 韓前總統尹錫悅試圖挑起開戰朝鮮？

據報導，負責調查前總統尹錫悅的韓國檢方發現，有證據表明，這位被彈劾的前總統曾下令向平壤派遣軍用無人機。

印太地區至關重要 英外相拉米：深化東協合作

正在新加坡訪問的英國外交大臣拉米今天表示，印太地區對英國至關重要，英國必須捍衛開放、穩定且以規則為基礎的國際體系，並與東...

庫德工人黨宣布解散 厄多安：土耳其取得勝利

庫德族武裝團體庫德工人黨（PKK）銷毀武器，結束了與安卡拉當局長達數十年的武裝對抗後，土耳其總統厄多安（Recep Ta...

「炸得支離破碎」緬甸中部村莊僧院遭空襲 22平民喪命

緬甸1名反軍政府戰士和1位居民今天告訴法新社，緬甸中部村莊林塔魯（Lin Ta Lu，音譯）的1所僧院昨天遭到空襲，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。