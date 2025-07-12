「炸得支離破碎」緬甸中部村莊僧院遭空襲 22平民喪命

緬甸1名反軍政府戰士和1位居民今天告訴法新社，緬甸中部村莊林塔魯（Lin Ta Lu，音譯）的1所僧院昨天遭到空襲，造成22名平民身亡，其中包括3名兒童。

自從緬甸軍方2021年推翻民選政府後，緬甸便飽受內戰摧殘，尤以林塔魯村所在的中部實皆省（Sagaing）受打擊最重，軍政府猛烈空襲當地村莊以打擊武裝團體。

考量自身安全而要求匿名的1名反軍政府戰士表示，昨天的空襲發生在凌晨1時左右，遇襲的僧院大廳內有流離失所的緬甸民眾暫居。

他還告訴法新社，有22人死亡，包含3名兒童，另有2名傷者送醫且傷勢嚴重。他說，民眾「以為待在佛教僧院是安全的，他們卻還是遭到轟炸」。

1位當地居民證實遇襲僧院的大廳「完全被摧毀」，他昨天黎明見到罹難者遺體被搬上1輛汽車載至1處墓地，他前往場現場拍照協助確認死者身分時，算出共有22具遺體。

同樣要求匿名的這位居民表示：「許多遺體頭部受創，或是被炸得支離破碎，看了令人心碎。」