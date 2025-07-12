關係升溫！俄外長感謝北韓軍隊這貢獻 放話警告美日韓一件事

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12日在訪問北韓期間，警告美國、南韓及日本不要建立針對北韓的安全夥伴關係。拉夫羅夫此行將與平壤進行會談，進一步鞏固彼此蓬勃的軍事與其他合作。

美聯社指出，拉夫羅夫11日飛往北韓東部城市元山，與北韓外交部長崔善姬舉行會談，並在12日與崔會談後指責美國、南韓及日本在北韓周邊展開軍事集結。他說，「我們警告不要利用這些關係建立針對任何人的聯盟，包括北韓與俄國」。

近年來，俄國與北韓關係不斷發展，北韓向俄國提供軍隊與彈藥，以支援俄國對烏克蘭戰爭換取俄國軍事與經濟援助。這讓南韓、美國等國擔憂，俄國恐向北韓轉移敏感科技，增添北韓核武與飛彈計畫危險性。

為因應北韓核武計畫不斷推進，美日韓持續擴大或恢復三邊軍事演習。三國11日在朝鮮半島一帶舉行聯合空中演習，可攜帶核彈頭的美國轟炸機也參加演習。三國的高階軍官也在首爾舉行會談，敦促北韓停止所有威脅區域安全的非法活動。

北韓將美國主導的大型軍演視為為入侵作的演習。北韓長期以來宣稱，為了抵禦美國的軍事威脅，才被迫研發核武。

拉夫羅夫說，俄國能理解北韓尋求核武的決定。「北韓使用的技術是其本國科學家研發的成果。我們尊重北韓的意願，理解其追求核發展的原因」。崔善姬則重申北韓「無條件」支持俄國打擊烏克蘭，並將雙方關係描述為「不可戰勝的同盟」。拉夫羅夫也表示，感謝北韓軍隊在擊退烏克蘭入侵俄國庫斯克過程中所做出的貢獻。

美聯社說，元山是北韓近日開放的大型濱海度假勝地，可容納近兩萬人。拉夫羅夫在會晤之初說，「我相信俄國遊客會愈來愈渴望來此，我們將竭力創造包括旅行在內的各種條件，提供便利的環境」。