「能合作就合作」澳洲總理第2度出訪陸 尋求強化雙邊貿易

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天展開任內第2次訪問中國行程。在地緣政治局勢仍相當緊張之際，他尋求促進近期才恢復穩定的澳中貿易關係。

法新社報導，過去10年中國與澳洲的關係忽起忽落，雙方一再因國家安全議題及在廣大太平洋地區的利益競爭而意見相左。

不過，去年12月情況有所改善，當時中國取消澳洲龍蝦的禁止進口令，為兩國貿易戰終止去除最後一道障礙。這場貿易戰是澳中關係在2017年急遽惡化後開打。

帶領工黨（Labour Party）的艾班尼斯今天啟程前表示：「雙邊貿易如今自由流通，讓兩國人民和業者都受益。」他此趟訪問預計18日結束。

不過，中國正在區域進行的大規模聲索主權行為，尤其在南海，也引發各國不悅。

艾班尼斯已表示，他此行與中國國家主席習近平等中方領袖會談時，不排除任何議題。換句話說，在經濟和國防安全各有優先考量之下，他這趟訪問得在兩者間求取巧妙平衡。

艾班尼斯行前告訴記者：「我們能合作就合作，必須反對時就反對。我們能夠就彼此間既有歧見中的一些議題進行坦率對話。」

艾班尼斯直言澳中兩國「政治制度不同」且「價值觀不同」，「但我們必須要能直接交流」。

國際危機組織（International Crisis Group，ICG）亞洲計畫副主任黎依芯（Huong Le Thu）另指出，艾班尼斯此行不會太輕鬆，特別是美國在川普（Donald Trump）領導下，澳洲也有必要謹慎處理與美國的結盟關係及新出現的貿易分歧。