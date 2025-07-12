關係現曙光？傳「北京至平壤客運列車」將恢復 最快這時間運行

日本放送協會（NHK）今天引述消息人士報導，中國與北韓已同意恢復於2020年起停駛的北京至平壤客運列車。北韓目前正深化與俄羅斯的關係，又被指與中國保持距離，外界關注此次兩國首都之間列車服務重啟，是否兩國關係改變的跡象。

日本放送協會報導，受COVID-19疫情影響，中國與北韓兩國首都之間的客運列車服務自2020年1月起暫停，消息人士表示，兩國鐵路部門正在就此進行討論，並同意盡快恢復平壤和北京之間的客運列車服務。

消息人士透露，目前正在進行最後調整，預計最快8月開始運行。

報導表示，北韓正透過軍事合作等途徑迅速深化與俄羅斯的關係，也有指由於中國已表明將執行聯合國安理會針對北韓核導發展制裁的意向，北韓正與中國保持一定距離，外界關注這次兩國首都之間的列車服務重啟，是否兩國關係改變的跡象。

報導又表示，今年5月以來，北韓以視察和訓練為目的，訪中次數有所增加。熟悉中國與北韓關係的人士表示，兩國關係正在改善，但仍需謹慎判斷。