印航空難釀260死 「燃油開關」成調查核心！3問答一次掌握

印度航空上月墜機事件調查人員初步報告顯示，失事的波音787客機起飛幾秒鐘後，發動機燃油控制開關短暫關閉，導致發動機燃油供應中斷。

印度航空（Air India）一架飛往倫敦的波音（Boeing）787型客機6月12日起飛不久後墜入印度阿默達巴德市（Ahmedabad）住宅區，機上242人僅1人生還，地面另有19人喪生，總計260人死亡。

路透社彙整關於燃油控制開關在飛機上的功能、位置及在印航班機上狀態的問答。

● 何謂燃油控制開關

這是調節燃油流入飛機發動機的開關。機師可在地面上利用它們來啟動或關閉發動機，或飛行中發動機出現故障時，以手動關閉或重啟發動機。

航空專家認為，機師不太可能意外切換燃油開關，但如果扳動開關，幾會立即導致發動機熄火。

按美國飛安專家考克斯（John Cox）說法，燃油控制開關以及這些開關控制的燃油閥，具有獨立的電力系統和線路。

● 開關位於何處

波音787型客機的兩個燃油控制開關位於推力操縱桿（thrust lever）下方，有「切斷」和「運作」兩個模式。787客機有兩具奇異航太（GE Aerospace）發動機。

這些開關採用彈簧承載設計（spring-loaded），會自動維持在原本位置。若要將開關從「運作」切換為「切斷」，機師必須先將開關向上拉起，再手動切換至「切斷」位置，反之亦然。

● 空難前發生何事

根據飛航記錄器的紀錄，這架印航客機起飛幾秒鐘後，兩具發動機的開關從「運作」切換到「切斷」，時間間隔1秒鐘，結果發動機開始失去動力。

印度初步調查報告說，座艙語音紀錄器（CVR）錄音可聽到一名機師問另一機師為何切斷燃油，對方答稱他沒有切斷。報告未指明哪些話是機長所說，哪些是副機師所說。

根據初步報告，幾秒鐘後這些開關又切換回「運作」。報告說，在墜機現場發現兩個燃油控制開關均處於「運作」位置。

報告說，飛機飛行期間，燃油控制開關從「切斷」換到「運作」位置時，每個發動機的控制系統便會自動啟動程序，供應燃油讓發動機重新點火，恢復推力。

美國航空專家南斯（John Nance）說，機師通常不會在飛行中關閉這些開關，尤其是在飛機開始爬升時。

華盛頓郵報指出，客機當時僅攀升到數百英尺的高度便墜毀。退休聯合航空（United Airlines）機師艾默（Ross“Rusty”Aimer）說：「在那種高度，他們根本不可能及時重新點火，來爭取足夠的速度、動力與高度。」

華爾街日報則引述前美國聯邦航空總署（FAA）事故調查主管古茲提（Jeff Guzzetti）說：「如果他們當時再多幾百英尺的高度，或再多20秒時間，兩具引擎就能重新點火、開始產生推力，或許就不會墜地。」