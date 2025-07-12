關係熱絡！俄羅斯外長訪北韓 談俄烏戰爭、兩韓情勢
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天抵達北韓訪問。這是俄羅斯高階官員造訪北韓的最新一例，顯示兩國關係愈來愈友好。
北韓中央通信社報導，拉夫羅夫此行預定停留到明天，行程包括會晤北韓外交部長崔善姬（Choe Son-Hui）。
路透社報導，拉夫羅夫出席馬來西亞首都吉隆坡主辦的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議後，直接飛往北韓抵達元山（Wonsan），這座東岸城市以飛彈和海軍設施聞名，近期還有一座度假村開張。
俄羅斯與北韓大幅升級戰略合作，如今納入共同防禦條約，拉夫羅夫此行是兩國之間最新一次高層會晤。
南韓情報部門表示，北韓已派遣上萬名軍人協助俄羅斯攻打烏克蘭，可能正準備於本月或下月再派更多人。
北韓也同意派遣6000名軍事工程師和建築工人協助俄羅斯庫斯克州（Kursk）重建；烏克蘭軍隊近1年前大舉跨境入侵這個地區。
俄羅斯新聞機構也報導拉夫羅夫抵達北韓，還提到他預計在結束北韓行程之後前往中國，出席本月14日和15日舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）會議。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，拉夫羅夫和崔善姬將討論打了3年多的俄烏戰爭，以及朝鮮半島情勢。
塔斯社提到，新開張的元山海濱度假村可望吸引俄羅斯人赴北韓旅遊，因為莫斯科到平壤的直達列車恢復行駛，同時也正在推動一項橫跨圖們江的橋梁建設計畫。圖們江上游是中國和北韓的界河，下游15公里為北韓與俄羅斯的界河。
塔斯社引述俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）的說法報導，今年稍後還會有更多高層代表團赴北韓訪問。
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