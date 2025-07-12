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台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

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影／畫面曝光！台廠研製火箭北海道升空 未達目標「卡門線」失控墜落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
台灣新創太空事業晉陞太空公司所研製的一枚兩節式火箭12日在日本北海道大樹町的民營發射場升空，但在上升過程中發生異常，最終未能抵達預定的100公里高空。圖擷自YouTube / HBCニュース　北海道放送
台灣新創太空事業晉陞太空公司所研製的一枚兩節式火箭12日在日本北海道大樹町的民營發射場升空，但在上升過程中發生異常，最終未能抵達預定的100公里高空。圖擷自YouTube / HBCニュース　北海道放送

台灣新創太空事業晉陞太空公司所研製的一枚兩節式火箭，12日在日本北海道大樹町的民營發射場升空，但在上升過程中發生異常、「飛行中斷」，最終未能抵達預定的100公里高空。

NHK與共同社報導，「VP01」火箭在當地時間上午11時40分左右，於北海道太空港（Hokkaido Spaceport）發射，第一節如預期飛行後確認分離與墜落，但第二節卻「因啟動飛行停止機制而落下」。

從NHK拍攝影像可見，火箭的第二節先是在空中翻滾，儘管一度繼續飛行，但軌跡明顯極不穩定，呈現失控狀態，多次出現轉向，最後朝地面墜落。營運「北海道太空港」的Space Cotan社長小田切義憲表示：「發射過程進行順利，至於第二節之後發生什麼狀況，還需等待調查結果。」

「VP01」火箭全長12公尺、直徑0.6公尺、重量1.4公噸，採用結合固體燃料與液態氧化劑的混合型引擎，可以降低爆炸等危險性，同時也能壓低製造成本。本次發射目的是希望抵達100公里以上的「卡門線」以驗證性能，最終計劃讓火箭墜落於太平洋海域。警方表示，目前尚未接獲有人受傷等相關資訊。

NHK報導，大樹町位於北海道太平洋沿岸，東面與南面均面向大海，因此在安全對策等方面具備優勢，被認為是興建火箭發射場的理想地點。晉陞太空公司在日法人「jtSPACE」的負責人表示，「地理上鄰近台灣、交通便利」也是選擇在北海道進行發射的原因之一。

日本文部科學省等單位表示，這可能是外資企業首次在日本境內發射火箭。根據2024年中的新聞，晉陞太空公司是首家在日本嘗試發射火箭的台灣業者，業界人士認為有助於讓日本成為亞洲太空開發的樞紐。

不過，成立於2016年的晉陞公司尚未成功發射過火箭，最近一次試射是在2022年透過在澳洲的姊妹公司AtSpace進行，但因氧化劑外洩而失敗，此次在日本發射的測試火箭則是不同的設計。

火箭 日本 北海道

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