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印航260死空難公布初步調查 關鍵時序一次看

中央社／ 新德里12日綜合外電報導
印度航空171號班機6月12日在阿默達巴德機場附近居民區墜毀。 歐新社
印度航空171號班機6月12日在阿默達巴德機場附近居民區墜毀。 歐新社

印度航空（Air India）一架客機6月12日在印度西部起飛不久後墜毀於住宅區，共造成260人罹難。印度調查人員今天在事發一個月後公布初步報告，列出失事前的關鍵時間點。

路透社報導，初步調查報告顯示，飛機發動機的燃油控制開關幾乎在同一時間從「運作」切換至「切斷」，導致發動機燃油供應中斷。

以下是印度調查人員在今天發布的初步報告中，詳細記錄6月12日空難發生時序（均換算成台北時間）。

--台北時間6月12日下午1時47分：印航從新德里（New Delhi）起飛、航班編號AI423的這架波音787夢幻客機（Dreamliner）降落在阿默達巴德市（Ahmedabad）。

--下午3時48分38秒：飛機離開34號停機坪。

--下午3時55分15秒：事故機向塔台請求滑行許可，並獲得空中交通管制員的准許；約1分鐘後，該機自停機坪經由R4滑行道前往23號跑道，完成回轉後進入跑道等待起飛。

--下午4時02分3秒：飛機從地面管制移交至塔台管制。

--下午4時7分33秒：飛機獲准起飛。

--下午4時7分37秒：飛機開始助跑。

--下午4時8分39秒：飛機離地升空。報告指出「飛機的飛行狀態感測器轉為空中模式，與起飛相符」。

--下午4時8分42秒：飛機達到最大空速180節（約時速333公里）後，「隨即，1號與2號引擎的燃油控制開關相繼從『運作』位置切換至『關閉』，兩者間僅相隔1秒」。

由於發動機燃油供應被切斷，1號與2號發動機的轉速開始從起飛值下降。從座艙通話記錄器（CVR）能聽到其中一名機師詢問另一機師為何要關閉發動機燃油開關；對方答稱他沒關。

根據從機場調閱的監視器畫面顯示，飛機起飛後不久，緊急發電裝置『衝壓空氣渦輪機』（RAM AirTurbine，簡稱RAT）在起飛後的初步爬升階段就啟動。

飛機在越過機場外牆之前，高度就開始下降。

--下午4時8分47秒：兩具引擎的轉速「降至低於最低怠速值」，隨後RAT液壓泵開始供應液壓動力。

--下午4時8分52秒：1號發動機的燃油開關從「關閉」轉成「運作」。

--下午4時8分56秒：2號發動機的燃油開關也從「關閉」轉成「運作」。

1號發動機的核心轉速在減速後停止下降，隨後出現回升，開始進入恢復過程；2號雖成功重新點火，但無法阻止核心轉速持續下滑，因此多次重新注入燃油，試圖恢復加速與穩定。

--下午4時9分05秒：其中一名機師發出MAYDAYMAYDAY MAYDAY緊急呼救。

--下午4時9分11秒：資料記錄中斷。

--下午4時14分44秒：機場消防車趕往事故地點救援與滅火。

機師 印航空難

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