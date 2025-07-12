震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起

在東京最繁華的地區中，新宿歌舞伎町總是格外引人注目。低矮的雜亂大樓擠在一起，但其中有一棟大樓彷彿直衝雲霄，格外顯眼。 那就是東急歌舞伎町塔。這座大型綜合設施位於穿過歌舞伎町入口、經過新宿東寶大樓後左轉的盡頭。2023年4月開幕，地上48層、地下5層，高度約225公尺，規模之大讓許多人期待它能成為新宿的代表性地標。實際上，開幕首月就吸引了超過100萬人次造訪，熱鬧非凡。 專注於「當代城市」主題的都市記者與連鎖店研究家谷頭和希，從開幕後也去過幾次，最近一段時間沒再造訪。這次久違地再去，卻讓他大為震驚：整棟大樓竟然空蕩蕩！究竟歌舞伎町塔發生了什麼事？

2025-07-12 10:30