震不停！日本鹿兒島海域發生規模4.8地震 累計已達1883起
日本鹿兒島縣吐噶喇（トカラ）列島近海當地時間12日上午11時左右，發生芮氏規模4.8地震，鹿兒島縣內觀測到最大震度4。
根據日本氣象協會發布的概要，此次地震的震央位於北緯29.3度、東經129.5度，震源深度約為20公里，地震規模（芮氏規模）估計為4.8，鹿兒島十島村觀測到震度4，另有日媒報導奄美市觀測到震度2。
此次地震並無引發海嘯的疑慮。
讀賣新聞報導，該地區自6月21日以來持續出現震度1以上的地震，截至本月12日上午10時累計已達1883次。
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