印航空難初步調查報告出爐 引擎燃油在墜機前被切斷

印度航空事故調查局（AAIB）發布6月印度航空171號班機空難的初步調查報告，顯示飛機剛離開阿默達巴德機場跑道不久，引擎的燃油供應即被切斷，隨後傾斜墜毀。

調查人員成功從俗稱黑盒子的飛航記錄器中提取數據，包括49小時的飛行資料和2小時的駕駛艙對話錄音，內容涵蓋墜機過程。根據CNN取得的報告，這架波音787夢幻客機駕駛艙內的燃油控制開關曾被切換，導致引擎無法獲得燃油。

報告指出，當飛機達到180節的空速時，2具引擎的燃油切斷開關「以1秒時間差，一前一後從RUN（運行）切換至CUTOFF（關閉）位置。」

報告寫道：「在駕駛艙通話記錄器中，一名機師被聽到詢問另一位機師，他為什麼關掉。另一位機師回應他沒有這麼做。」不久之後，開關被切回正確位置，引擎正嘗試重新啟動時，飛機即發生墜毀。

CNN指出，波音787客機的燃油切斷開關位於2名機師的座椅之間，緊鄰節流閥操縱桿後方，兩側有金屬桿保護，並設有鎖定機制，以防誤觸。

連結：https://x.com/Turbinetraveler/status/1943789736105029714

報告顯示，機場監視器畫面捕捉到飛機起飛後初步爬升階段即啟動緊急發電機，也就是所謂的沖壓空氣渦輪機（Ram Air Turbine，RAT），並在越過機場圍牆前便開始失去高度。

報告寫道：「當飛行中將燃油控制開關CUTOFF切換至RUN時，每具引擎的全權數位發動機控制系統（FADEC）會自動啟動重新點火與推力恢復程序，管理點火與燃油注入。」

引擎嘗試重新啟動數秒後，其中一名機師高喊：「求救（MAYDAY）」。塔台控制員呼叫該班機呼號，但未獲回應，眼睜睜看著飛機在遠方墜毀。

CNN安全分析師索西（David Soucie）指出，燃油開關是「設計為必須刻意操作」，所有開關意外被關閉的情況「極罕見」。他表示：「多年來，這些開關經過改良，確保無法被誤觸，也不是自動裝置，無法以任何形式自行移動。」

印度航空171號班機的機長為56歲男性，飛行時數超過15000小時；副機長為32歲男性，飛行時數超過3400小時。調查人員也指出，殘骸中發現的設備設定皆為起飛時的正常狀態，飛機燃油經檢測品質良好，且飛行路徑附近未觀察到大量鳥類活動。

另外，飛機的起飛重量經檢查在允許範圍內，機上無「危險貨物」。機翼襟翼設定為5度位置，為起飛時的正確設定，起落架操作桿則處於「下」的位置。印度航空已確認收到該報告，並表示將繼續配合調查當局的工作。