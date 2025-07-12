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教師醫護地震期間罷工封路抗議要加薪 瓜地馬拉總統批冷血

中央社／ 瓜地馬拉市11日專電
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛。 歐新社
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛。 歐新社

我國中美洲友邦瓜地馬拉8日發生芮氏規模5.6地震，迄今已造成7人死亡、多人受傷以及數百人無家可歸，政府救援工作和災後重建正在加緊進行。

但瓜地馬拉教師工會（STEG）和醫護人員卻因為不滿待遇未調整，與政府談判破裂，從10日開始封鎖全國十多處主要道路抗議，造成交通癱瘓，引起各界強烈批評。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）更在社交平台X帳號上發文表示，當許多家庭正在承受地震所帶來的痛苦時，教師工會和醫護人員此時卻封鎖道路抗議，阻礙對災民的援助工作，這是「冷血且無恥」的行為。

阿雷瓦洛也下令，要求瓜國國家警察（PNC）依照法院核發的禁令，清除被封鎖的道路，保障人民自由通行的權利。瓜地馬拉各界也強烈反彈，農業商會發表聲明，認為教師工會所發起的封路抗議行動，不只影響數千名瓜地馬拉人的生活，干擾物資運輸、危及糧食安全，並且讓學童無法正常上課，造成國家的教育危機。他們要求政府要儘速恢復秩序、法治及多數人民的權益。

瓜地馬拉美國商會（Amcham）也發表聲明，批評這些行動對國家經濟和社會穩定構成了直接威脅，呼籲當局依法執行禁令。瓜地馬拉貨運商會更譴責封鎖道路，認為此舉侵犯了移動自由、貿易和就業，是對國家經濟的攻擊，貨運商會不能容忍「私人利益讓整個國家屈服」。

這場由瓜地馬拉教師工會（STEG）從5月19日發起的抗議活動，到目前為止已經進行超過50天。工會要求政府提高教師薪資15%，但經過多次談判，政府只願意調升5%，無法達成共識。之後部分同樣也要求調整薪資待遇和工作條件的醫護人員，也加入罷工行列。從原先在總統府前廣場搭帳篷占地抗議，到現在開始封鎖首都周邊道路，施壓政府讓步。

而面對各界的指責和批評，教師工會也反駁，他們要求的不只是加薪而已，還包括針對教育相關問題成立國家級的對話平台，學校提供給學生的餐費要增加10%，並且免費提供全國學生校服和鞋子。此外還包括控制食品價格上漲，以及抗議全國各地道路維修、保養和建設不良，認為對人民構成威脅等社會議題。

醫護人員 罷工 瓜地馬拉 教師

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