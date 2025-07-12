英外相拉米與王毅會晤 首次出席東協區域論壇

英國外交大臣拉米今天透過社群媒體X表示，他在馬來西亞與中國外交部長王毅會談，觸及一系列外交和安全政策議題，包括中東地區及俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。

拉米（David Lammy）提到，他和王毅討論了雙邊關係議題，包括英中雙方可合作、以及有歧見之處，包括壹傳媒創辦人黎智英持續遭拘禁的問題。

此外，拉米代表英國，首度出席東協區域論壇（ARF）。

中國外交部則發布新聞稿聲稱，拉米表示，當前英中關係有改善趨勢，各層級交往日益頻密，英方期待與中方進一步加強溝通，採取更多實質行動，推動經貿等各領域合作。

中方新聞稿並提到英中雙方曾就伊朗核子議題、以及烏克蘭「危機」等國際和區域熱點問題交換意見。

英中雙方的資訊發布皆未明確提及印太或亞太區域議題，儘管會談是在東南亞國家協會（ASEAN）一系列會議場邊舉行。

中方新聞稿另稱今年是第二次世界大戰勝利80週年，英中應共同捍衛二戰勝利成果，維護自由貿易體制，「為世界和平與發展作出新的貢獻」。

英國外交部表示，拉米今天出席東協的區域安全事務論壇「東協區域論壇」，創英國與會首例。拉米是以主席貴賓身分出席。

英國於2023年申請成為東協區域論壇正式會員。目前論壇總計有27個會員，包括東協全部10個成員國、10個東協對話夥伴（澳洲、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、紐西蘭、南韓、俄羅斯、美國），以及孟加拉、北韓、蒙古、巴基斯坦、斯里蘭卡、巴布亞紐幾內亞、東帝汶。

英國於2021年成為東協對話夥伴，但目前是東協11個對話夥伴之中，唯一還未成為東協區域論壇正式會員的國家。

英國外交部表示，英國擬與東協國家加強合作，包括在潔淨能源、科技等領域，以及打擊詐騙、非法金融、非法移民等跨境犯罪活動。

除了出席東協區域論壇、與王毅會晤，拉米在吉隆玻的行程另包含出席東協外長會議，以及與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）和外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）會談。